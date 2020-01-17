SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Ay sonu gelmiyor! İşte vatandaşın bütçe açığı…
UEFA raporu açıkladı! Avrupa’nın en zarar eden ligi Süper Lig…
Süper Lig

UEFA raporu açıkladı! Avrupa’nın en zarar eden ligi Süper Lig…

UEFA'nın bu yıl 11'incisini açıkladığı finansal raporuna göre Avrupa'da en fazla zarar eden lig Türkiye Süper Ligi oldu. İngiltere Premier Lig'in 382 milyon Euro kâr ettiği tabloda Süper Lig'in toplam zararı 263 milyon Euro. Türkiye'nin diğer Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığı mali tabloda 125 milyon Euro'luk döviz kaybı dikkat çekiyor.

SKOR DETAY HABER 17 Ocak 2020 10:51

ÜMİT GENÇ / UEFA resmi internet sitesinden açıkladığı finansal raporunda Türkiye Süper Ligi ile ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Kıta çapındaki liglere ve kulüplere dair finansal rakamların yer aldığı 132 sayfalık raporda Türk kulüplerinin yüksek borçlanma durumu gözler önüne serildi. Avrupa’daki diğer ülkeler ve takımlarla karşılaştırılarak verilen rakamlarda Türk futboluyla ilgili dikkat çeken detaylara yer verildi.

TOPLAM ZARAR 263 MİLYON EURO

Açıklanan kıyaslama raporuna göre Avrupa kıtasının en fazla zarar eden ligi Süper Lig oldu. İngiltere Premier Lig’in 382 milyon Euro kâr ederek ilk sırada yer aldığı listede Türkiye’nin zararı toplam 263 milyon Euro olarak belirtildi. Raporun ortaya çıkardığı ayrıntılara göre zarar eden kulüp sayısı ise 14.

FENERBAHÇE EN FAZLA BORCU OLAN 6’INCI KULÜP

Avrupa’da en fazla borcu olan kulüplerin sıralandığı 20 takımlı listede Fenerbahçe 6. sırada yer aldı. Beşiktaş’ın 15, Galatasaray’ın ise 17. sırada yer aldığı listede sarı lacivertli kulübün net borcunun yıllık gelirinin 2.9 katı olduğu gözüküyor.

TÜRK LİRASININ DEĞER KAYBI ETKİLEDİ

Türk lirasının değer kaybına paralel olarak Türk kulüplerinin zararının daha da arttığını belirten UEFA raporunda Türkiye’de futbol ekonomisine en çok zarar veren unsurların başında döviz kurlarındaki yükseleşin olduğu belirtildi. Raporda, ”125 milyon Euro’luk döviz kaybı Türk kulüplerini 2018 finansal yılında, bu kaybın 73 milyon Euro olduğu 2017 finansal yılından daha sert bir şekilde vurmuştur” ifadeleri yer aldı.

STADYUM YAPIMINDA TÜRKİYE İLK SIRADA

UEFA’nın hazırladığı rapora göre son 10 yılda en çok stadyum inşa eden ülkeler arasında Türkiye 25 statla ilk sırada yer alırken, ülkemizi 16 statla Rusya, 15 statla Polonya takip etti.

7 BİNDEN FAZLA SEYİRCİ ARTIŞI

Stadyumlara gelen seyirci sayısında en çok artış gösteren kulüpler sıralamasında da Fenerbahçe ilk sırada yer aldı. Sarı lacivertliler rakamsal olarak seyirci sayısını 7 binden çok artırmayı başaran 7 kulüpten biri olarak gösterildi. Seyirci sayısında en çok artış gösteren diğer kulüpler; Rostov, Ural, PAOK, Olympiakos, Barcelona ve Lazio.

Son güncelleme 10:53 | 17 Ocak 2020
Fenerbahçe rapor süper lig türkiye uefa uefa finansal raporu uefa raporu zarar
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Ankaragücü
Bugün - 20:00
-
Konyaspor
Alanyaspor
Yarın - 14:00
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR