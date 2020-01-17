UEFA raporu açıkladı! Avrupa’nın en zarar eden ligi Süper Lig…

ÜMİT GENÇ / UEFA resmi internet sitesinden açıkladığı finansal raporunda Türkiye Süper Ligi ile ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Kıta çapındaki liglere ve kulüplere dair finansal rakamların yer aldığı 132 sayfalık raporda Türk kulüplerinin yüksek borçlanma durumu gözler önüne serildi. Avrupa’daki diğer ülkeler ve takımlarla karşılaştırılarak verilen rakamlarda Türk futboluyla ilgili dikkat çeken detaylara yer verildi.

TOPLAM ZARAR 263 MİLYON EURO

Açıklanan kıyaslama raporuna göre Avrupa kıtasının en fazla zarar eden ligi Süper Lig oldu. İngiltere Premier Lig’in 382 milyon Euro kâr ederek ilk sırada yer aldığı listede Türkiye’nin zararı toplam 263 milyon Euro olarak belirtildi. Raporun ortaya çıkardığı ayrıntılara göre zarar eden kulüp sayısı ise 14.

FENERBAHÇE EN FAZLA BORCU OLAN 6’INCI KULÜP

Avrupa’da en fazla borcu olan kulüplerin sıralandığı 20 takımlı listede Fenerbahçe 6. sırada yer aldı. Beşiktaş’ın 15, Galatasaray’ın ise 17. sırada yer aldığı listede sarı lacivertli kulübün net borcunun yıllık gelirinin 2.9 katı olduğu gözüküyor.

TÜRK LİRASININ DEĞER KAYBI ETKİLEDİ

Türk lirasının değer kaybına paralel olarak Türk kulüplerinin zararının daha da arttığını belirten UEFA raporunda Türkiye’de futbol ekonomisine en çok zarar veren unsurların başında döviz kurlarındaki yükseleşin olduğu belirtildi. Raporda, ”125 milyon Euro’luk döviz kaybı Türk kulüplerini 2018 finansal yılında, bu kaybın 73 milyon Euro olduğu 2017 finansal yılından daha sert bir şekilde vurmuştur” ifadeleri yer aldı.

STADYUM YAPIMINDA TÜRKİYE İLK SIRADA

UEFA’nın hazırladığı rapora göre son 10 yılda en çok stadyum inşa eden ülkeler arasında Türkiye 25 statla ilk sırada yer alırken, ülkemizi 16 statla Rusya, 15 statla Polonya takip etti.

7 BİNDEN FAZLA SEYİRCİ ARTIŞI

Stadyumlara gelen seyirci sayısında en çok artış gösteren kulüpler sıralamasında da Fenerbahçe ilk sırada yer aldı. Sarı lacivertliler rakamsal olarak seyirci sayısını 7 binden çok artırmayı başaran 7 kulüpten biri olarak gösterildi. Seyirci sayısında en çok artış gösteren diğer kulüpler; Rostov, Ural, PAOK, Olympiakos, Barcelona ve Lazio.