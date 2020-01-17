Trabzonspor’da flaş ayrılık! Donis Avdijaj ile yollar ayrıldı…

Sezon başında yaz transfer döneminde bedelsiz olarak Trabzonspor’a imza atan Kosovalı futbolcu Donis Avdijaj’ın sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla fesh edildi.

Avrupa futbolunda bir dönem parlaması beklenen genç yıldızlar arasında gösterilen 23 yaşındaki hücum oyuncusu özellikle Schalke 04 döneminde beklenen yükselişi sergileyemediği gibi son durağı olan Trabzonspor’da da etkili bir görüntü çizemedi.

Ahmet Ağaoğlu: Herkes kendi muhasebesini tutsun, kendi işine baksın Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, son zamanlarda Trabzonspor`un muhasebesinin bazı kulüp başkanları tarafından tutulmaya başlandığını belirterek, Herkes kendi muhasebesini tutsun. Trabzonspor Kulübü`nün muhasebesini kimse merak etmesin, bizler, yönetim kurulumuz ve finansta çalışan arkadaşlarımız tutuyor. Herkes kendi işine ve kendi önüne bakarsa kendi işini daha sağlıklı yapar dedi. İlgili Haberi Oku

18 maçta forma giydi ama…

Yaz transfer döneminde 1+3 yıllık sözleşme imzalanan ve 2019-2020 sezonu için 274 bin Euro garanti ücrette anlaşılan futbolcu ilk devrede toplamda 18 resmi maçta forma giydi.

Çoğunlukla oyuna sonradan dahil olan Avdijaj, maç başına 42.94 dakika süre alırken, 18 maçta 1 gol ve 2 asiste imza atan oyuncunun forma giydiği 8 Süper Lig maçında Trabzonspor yalnızca iki kez üç puana uzanabildi!