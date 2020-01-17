Trabzonspor’da flaş ayrılık! Donis Avdijaj ile yollar ayrıldı…

Sezon başında yaz transfer döneminde bedelsiz olarak Trabzonspor’a imza atan Kosovalı futbolcu Donis Avdijaj’ın sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla fesh edildi.
Avrupa futbolunda bir dönem parlaması beklenen genç yıldızlar arasında gösterilen 23 yaşındaki hücum oyuncusu özellikle Schalke 04 döneminde beklenen yükselişi sergileyemediği gibi son durağı olan Trabzonspor’da da etkili bir görüntü çizemedi.
18 maçta forma giydi ama…
Yaz transfer döneminde 1+3 yıllık sözleşme imzalanan ve 2019-2020 sezonu için 274 bin Euro garanti ücrette anlaşılan futbolcu ilk devrede toplamda 18 resmi maçta forma giydi.
Çoğunlukla oyuna sonradan dahil olan Avdijaj, maç başına 42.94 dakika süre alırken, 18 maçta 1 gol ve 2 asiste imza atan oyuncunun forma giydiği 8 Süper Lig maçında Trabzonspor yalnızca iki kez üç puana uzanabildi!