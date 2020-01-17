Theo Hernandez’e beraat, Luisa Kremleva’ya tutuklama

Milan’ın Fransız sol beki Theo Hernandez tecavüz davasından beraat etti. Rus model Luisa Kremleva ise tecavüz suçunu uydurduğu için tutuklandı. Rus model İspanya’nın Marbella kentinde geçirdikleri bir gecede Hernandez’in kendisine tecavüz ettiğini iddia etmişti. Davanın açıldığı 2017 senesinde genç oyuncu Real Madrid forması giyiyordu.

Kremleva, birlikte vakit geçirdikleri Olivia Valere Gece Kulübü’nün park yerinde futbolcunun kendisiyle rızası dışında cinsel birlikteliğe teşebbüs ettiğini ve buna izin vermeyince de futbolcu tarafından dövüldüğünü iddia etmişti. Ancak mahkeme tarafından ulaşılan güvenlik kaydında ikili arasında böyle bir durum olmadığı görülüyor. Kremleva’nın yere düştüğü ve ardından da çiftin gece kulübünden sakin bir biçimde gece kulübünden ele ele çıktıkları tespit edildi.

Rus modelin bir diğer iddiası da ünlü oyuncunun kendisine ilaç verdiği yönündeydi. Ancak tıbbi kontrollerin ardından Kremleva’nın kanında herhangi bir kimyasala rastlanmadı.

İftirası ortaya çıkan Kremleva, tutunduklandı ve hapis istemiyle yargılanacak.

Milan, Theo Hernandez`i resmen açıkladı! İtalyan ekibi Milan, Fransız sol bek Theo Hernandez`i Real Madrid`den transfer etti. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milan Theo Hernandez için Real Madrid`e 20 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. İlgili Haberi Oku