TFF kupa maçlarının bilançosunu çıkardı! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş PFDK’ya sevk edildi!

Ziraat Türkiye Kupası’nda Son 16 Turu’nda ilk maçlar geride kalırken Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray PFDK’ya sevk edildi. Fenerbahçe, talimatlara aykırı hareket nedeniyle, Beşiktaş ve Galatasaray ise “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

İşte TFF’den yapılan açıklama:

“Hukuk Müşavirliği’nce 17.01.2020 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü’nün 14.01.2020 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-BTC TURK YENİ MALATYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 14.01.2020 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’nın 9/2. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

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3- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü’nün 15.01.2020 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 15.01.2020 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

5- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 15.01.2020 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”