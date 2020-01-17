Süper Lig 18. hafta puan durumu ve maç sonuçları

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftası tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig’in ikinci yarısı bu akşam oynanan Ankaragücü Konyaspor maçıyla başladı.

Karşılaşmayı Konyaspor 1-0’lık skor ile kazanmayı başlardı. Süper Lig’in en güncel puan durumu tablosunu, maç sonuçlarını ve karşılaşmalardan bilgileri sitemizden görebilirsiniz. İşte Süper Lig 18. hafta puan durumu ve tüm detaylar.

SÜPER LİG PUAN DURUMU VE MAÇ FİKSTÜRÜ

KONYASPOR DEPLASMANDA GÜLDÜ

Süper Lig´de ikinci yarının açılış maçında MKE Ankaragücü sahasında İttifak Holding Konyaspor´a 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 90+2´nci dakikada Shengelia kaydetti.

16’ncı dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Milosevic, ceza sahasına girerek yaptığı ortaya Thuram kale içinde dokunamadı ve savunma topu uzaklaştırdı. 18´inci dakikada Volkan’ın pasıyla sağ taraftan ceza sahasına giren Milosevic’in şutu kaleci Korcan’ı geçerek arka direkten auta çıktı. 45´inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Kitsiou ortaladı. Scarione ceza sahası içinde topu etse de Konyaspor savunması araya girerek gole izin vermedi. 57’nci dakikada sağ taraftan Cebrail’in ortasına, penaltı noktası üzerinde topa yükselen Faty’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti. 69’uncu dakikada konuk ekip mutlak gol fırsatından yararlanamadı. Sol kanatta topla buluşan Alper Uludağ, çizgiye indikten sonra içeri çevirdi. Ömer Ali´nin bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Korcan´ı geçen topa Pinto son anda ayak koydu. 90+2’nci dakikada Konyaspor golü buldu. Bajic´in pasıyla ceza sahasının hemen dışında sol çaprazda topla buluşan Shengelia´nın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Korcan´ın sağından ağlarla buluştu: 0-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve İttifak Holding Konyaspor deplasmanda MKE Ankaragücü´nü 1-0 mağlup etti. Öte yandan mücadele devam ederken tribünlerde çıkan kavga sonucunda Konyasporlu bir taraftar göz altına alındı.

SÜPER LİG 18. HAFTA MAÇLARI