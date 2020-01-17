Son dakika… Galatasaray Saracchi’nin lisansını çıkarttı

Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası’da Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmada lisansı çıkarılmadığı için forma giyemeyen yeni transferlerden Marcelo Saracchi için lisans işlemleri tamamlandı. Sarı kırmızılı kulüp Leipzig’den kiraladığı Marcelo Saracchi’yi TFF’ye bildirerek lisansını çıkarttı. 21 yaşındaki Uruguaylı futbolcu Teknik Direktör Fatih Terim’in şans vermesi durumunda pazar günü ligde Yukatel Denizlispor'a karşı forma giyecek.

Sarı kırmızılı kulüpte lisans bekleyen diğer transferler Sekidika ve Onyekuru’nun lisansları ise henüz çıkmadı. Kadrosunda 15 yabancı futbolcusu bulunan ve henüz Onyekuru ve Sekidika’yı TFF’ye bildirmeyen Galatasaray’ın bu oyuncuları da yazabilmesi için kadrosundan 3 yabancı futbolcuyla yollarını ayırması gerekiyor.