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Son dakika… Galatasaray Saracchi’nin lisansını çıkarttı
Süper Lig

Son dakika… Galatasaray Saracchi’nin lisansını çıkarttı

Galatasaray, Leipzig'den transferi Marcelo Saracchi'nin lisansını çıkarttı.

17 Ocak 2020 15:36

Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası’da Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmada lisansı çıkarılmadığı için forma giyemeyen yeni transferlerden Marcelo Saracchi için lisans işlemleri tamamlandı. Sarı kırmızılı kulüp Leipzig’den kiraladığı Marcelo Saracchi’yi TFF’ye bildirerek lisansını çıkarttı. 21 yaşındaki Uruguaylı futbolcu Teknik Direktör Fatih Terim’in şans vermesi durumunda pazar günü ligde Yukatel Denizlispor'a karşı forma giyecek.

Sarı kırmızılı kulüpte lisans bekleyen diğer transferler Sekidika ve Onyekuru’nun lisansları ise henüz çıkmadı. Kadrosunda 15 yabancı futbolcusu bulunan ve henüz Onyekuru ve Sekidika’yı TFF’ye bildirmeyen Galatasaray’ın bu oyuncuları da yazabilmesi için kadrosundan 3 yabancı futbolcuyla yollarını ayırması gerekiyor.

Son güncelleme 15:44 | 17 Ocak 2020
galatasaray lisans Saracchi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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