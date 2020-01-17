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Murillo’dan Galatasaray itirafı
Galatasaray

Murillo’dan Galatasaray itirafı

Celta Vigo'nun kiralık olarak kadrosuna kattığı Kolombiyalı savunma oyuncusu Jeison Murillo, transfer döneminde Galatasaray'ın ilgisinin olduğunu fakat İspanya'da oynamayı tercih ettiği söyledi.

17 Ocak 2020 13:53

Galatasaray’ın devre arası transfer döneminde ilgilendiği Sampdoria’nın Kolombiyalı savunma oyuncusu Jeison Murillo, Celta Vigo’ya transfer olmuştu. Yeni takımda basına tanıtılan Murillo, yaptığı açıklamada Galatasaray’dan teklif aldığını doğruladı. 27 yaşındaki futbolcu, devre arası transfer döneminde Galatasaray’ın kendisine karşı bir ilgisinin olduğunu da açıkladı.

Murillo, La Liga’ya dönmenin kendisi için iyi bir şey ve Celta Vigo’ya gelmenin de güzel bir meydan okuma olduğunu söyledi. Celta Vigo, Murillo’yu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kolombiyalı futbolcu kariyerinde daha önce Granada, Cadiz CF, Las Palmas, Inter, Valencia ve Barcelona formaları da giymişti. (İHA)

Son güncelleme 13:53 | 17 Ocak 2020
galatasaray murillo
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