Mourinho’ya dudak uçuklatan prim! Şampiyon yapamasa da…

İngiltere Premier Lig’de Mauricio Pochettino’nun gönderilmesinin ardından takımın başına geçirilen Jose Mourinho’nun sözleşmesindeki özel bir madde ortaya çıktı. Daily Mail’de yer alan habere göre yıllık 18 milyon Euro (Yaklaşık 118 milyon TL) gibi dev bir rakama imza atan Jose Mourinho, Tottenham’ı Şampiyonlar Ligi’ne götürmesi halinde de hatırı sayılır bir primin sahibi olacağı belirtildi.

Portekizli dünyaca ünlü teknik adam, Tottenham’ı sezon sonunda Premier Lig’de ilk 4’e sokarsa 2.5 milyon Euro (Yaklaşık 17 milyon TL) daha kasasına koyacak. Tottenham’ı 11 puanla 12. sıradayken devralan Jose Mourinho, Premier Lig’de takımının başında çıktığı 10 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Jose Mourinho’nun öğrencileri, ligde 4. sırada yer alan Chelsea’nin 9 puan gerisinde yer alıyor.

Yıllık kazanç olarak Manchester City menajeri Pep Guardiola’dan sonra ikinci sırada yer alan Jose Mourinho, böylece takımı şampiyon yapamasa da parasını arttırmış olacak.