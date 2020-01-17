MAÇ SONUCU | MKE Ankaragücü 0-1 Konyaspor | Süper Lig’de ikinci devre başladı!

Süper Lig’de ikinci devre nefes kesen bir karşılaşma ile başladı. MKE Ankaragücü ile İttifak Holding Konyaspor, Başkent’te bir araya geldi. Baştan sona kıran kırana bir mücadeleye sahne olan müsabakada gülen taraf, 90+2’de Shengelia’nın golüyle konuk ekip Konyaspor oldu.

Galibiyet hasreti çeken iki ekip kozlarını paylaşırken kazanan Konyaspor, 10 maç aradan sonra ligde üç puan elde etmiş oldu. Ankaragücü’nün ligde üç puan hasreti ise 12 maça çıktı. Bu sonuçla Konyaspor 18 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 14. sıraya yükseldi.

Zor günler geçiren Ankaragücü ise bu mağlubiyetle 17. sırada ve 12 puanda kaldı. Kayserispor bu hafta deplasmanda Alanyaspor karşısında üç puan elde ederse Ankaragücü son sıraya demir atacak…