Mahkeme Mustafa Denizli hakkında kararı verdi

Can ÖZÇELİK / SÖZCÜ Boşanma aşamasında olduğu eşi Evin Elçi Denizli’nin imzasını taklit ederek evini ipotek ettirdiği iddiasıyla yargılanan teknik direktör Mustafa Denizli ve aynı davada yargılanan banka görevlisi Elif Ö., beraat etti.

İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada hakimin son sözünü sorduğu şikayetçi Evin Elçi Denizli’nin avukatı, sanık Mustafa Denizli tarafından hazırlanan belgenin sanık Elif Ö.’nün onayı ile geçerlilik kazandığı gerekçesiyle sanıkların cezalandırılması talep etti. Sanık avukatı da müvekkilinin beraatını istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, ‘Özel belgede sahtecilik’ suçunun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.