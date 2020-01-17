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MAÇ SONUCU | Malta 1-2 Türkiye | Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı deplasmanda kazandı
Milli Takımlar

MAÇ SONUCU | Malta 1-2 Türkiye | Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı deplasmanda kazandı

Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı, Ebru Topçu'nun 100. kez milli formayı terlettiği maçta deplasmanda Malta'yı 2-1 mağlup etti.

17 Ocak 2020 21:04

Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda Malta’yı 2-1 mağlup etti. A Millilere, galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Esra Erol ve 64. dakikada Kader Hançar kaydederken, ev sahibi ülkenin mücadeledeki tek golü 39. dakikada Haley Bugeja’dan geldi.

Öte yandan A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncularından Ebru Topçu, Malta karşısında 100. kez milli formayı terletti. Mücadele öncesinde Topçu’ya Malta Futbol Federasyonu Başkanvekili Ludovico Micallef tarafından günün anısına bir plaket verildi.

STAT: Centenary Stadium

HAKEMLER: Trustin Farrugia Cann, Mitchell Scerri, Roberto Vella

MALTA: Janice Xuereb – Stephania Farruqia, Ann-Marie Said, Nicole Sciberras, Alishia Sultana (Dk.24 Charlene Zammit), Brenda Borg (Dk.57 Sydney Schembri), Jade Flask (Dk.75 Gabriella Zahra), Veronique Mifsud (Dk.24 Martina Borg), Dorianne Theuma, Haley Bugeja, Ylenia Carabott (Dk.80 Claudette Xuereb)

TÜRKİYE: Gamze Nur Yaman – Berna Yeniçeri (Dk.86 Beyza Kara), Birgül Sadıkoğlu, Didem Karagenç, Ebru Topçu (Dk.88 Berivan İçen), Esra Erol (Dk.86 Cansu Nur Kaya), Fatma Kara (Dk.75 Emine Ecem Esen), Gülbin Hız, Kader Hançar (Dk.86 Çiğdem Belci), Sevgi Çınar (Dk.42 Gizem Gönültaş), Yağmur Uraz

Son güncelleme 21:04 | 17 Ocak 2020
esra erol Kader Hançar malta türkiye Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı
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