İskoçya 12 yaşın altındaki çocukların topa kafayla vurmasını yasaklıyor

İskoçya’da alınacak yeni karara göre bunamayla bağlantısı sebebiyle 12 yaşından küçük çocuklar topa kafayla vuramayacak. Kararın kısa sürede yürürlüğe girmesi beklenirken İskoç Futbol Federasyonu bu konuda öncü olmak istiyor. ABD’de benzer bir kararın 2015 senesinde alınmasına karşın böyle bir kararı alan ilk Avrupalı ülke İskoçya olacak.

Federasyon, Ekim 2019’da Glasgow Üniversitesi tarafından yayınlanan araştırmayı göz önünde bulundurarak bu kararı aldı. Araştırmaya göre bunama ve birçok sinirsel rahatsızlığın futbolcularda diğer insanlara göre 3,5 kat daha fazla görüldüğü kanıtlanmıştı. Ancak araştırma bu durumun direkt olarak sebebini kafa vuruşları veya beyin sarsıntılarına bağlamayı başaramamıştı.

İskoçya Futbol Federasyonu’nun sözcüsü, Glasgow Üniversitesi’ndeki araştırmayı yakından takip ettiğini belirterek, “Verimli bir araştırma yapıldı ve biz de hamlelerimizle bu konuya karşı aktif olarak davranışta bulunmak istedik. Kararın detaylarını yakında açıklayacağız” dedi.

Buna karşın İngiltere Futbol Federasyonu bu konuda herhangi yeni bir regülasyonun söz konusu olmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada araştırmadaki bulguların kafa vuuruşlarıyla bağlantılı olduğuna dair bir kanıtın olmadığına dikkat çeekildi. Glasgow Rangers’ın teknik direktörü Steven Gerrard da İngiliz Federasyonu’yla aynı fikirde olduğunu söylüyor. Gerrard kafa vuruşu antrenmanlarının çalışmalarda önemli bir yeri olduğunu savunuyor. Gerrard, “Topa kafa vurma antrenmanlarını oldum olası çok severim, muhtemelen 4 yaşımdan beri. Bu yüzden tamamıyla kaldırmak bence yanlış. Çocuklar televizyonda kahramanlarının her gün kafa golleri attığını izliyor” şeklinde konuştu.

Gerrard’a muhalefet eden ise eski Celtic santrforu John Hartson İskoçya Futbol Federasyonu’nu destekliyor. Hartson, “Geçmişte birçok hayatını kaybeden ve bunamayla mücadele etmek zorunda kalan efsanelerin olduğu çok ciddi olaylara tanıklık ettik. Federasyon’un bu konudaki duyarlılığı sonucunda aldığı karardan dolayı mutluyum. Böylece öncülük etmiş olacaklar” dedi.

Glasgow Üniversitesi’ndeki araştırmanın lideri Prof. Willie Stewart, “Kafaya gelecek darbeleri azaltmak adına kafa vuruşlarına yaş sınırı getirmek güzel bir önlem ancak durumun ciddiyetine bakıldığında yeterli değil. Yaş grupları ve profesyonel seviyedeki futbolun tamamına bakılıp nerelerde efektif değişiklik yapılabilir, üzerine düşünmek gerek” diyerek konunun ciddi olduğunu söyledi.

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