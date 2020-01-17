Gaziantep Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fener Antep deplasmanında!

Gaziantep Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe Antep deplasmanına çıkıyor. Lig’de 31 puanla 4. sırada yer alan Fenerbahçe, 24 puanla 9. sırada bulunan Gaziantep FK’ne konuk olacak. Gaziantepspor Fenerbahçe maçından son gelişmeleri sayfamızdan takip edebilir, maçın detaylarına ulaşabilirsiniz.

GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig’in 18. haftasında Gaziantep ile Fenerbahçe Kalyon Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. 18 Ocak Cumartesi günü Saat 20.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Gaziantep Fenerbahçe maçı beIN Spots kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE GAZİANTEP’E GELDİ

Süper Lig´in 18´inci haftasında deplasmanda 18 Ocak’ta Gaziantep FK´ya konuk olacak Fenerbahçe, maç öncesinde özel uçakla Gaziantep´e geldi.Sarı-lacivertli taraftarlar, Gaziantep Havaalanı´nda takımı coşkuyla karşıladı. Taraftarlar, karşılaşma esnasında teknik direktör Ersun Yanal ve futbolculara çiçek takdim etti. Oyuncular da taraftarları kırmayarak fotoğraf çektirdi. Büyük sevgi gösterileriyle karşılanan sarı-lacivertli kafile, daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere alandan ayrıldı.

FENERBAHÇE’NİN GAZİANTEP KAFİLESİ

Fenerbahçe’de Gaziantep FK ile oynayacağı kamp 21 kişilik kamp kadrosunda Adil Rami ve sakatlığını atlatan Miha Zajc dahil edilmezken, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım ve Victor Moses sakatlıkları dolayı yer almadı. Fenerbahçe’nin Süper Lig’de 18. haftada deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kafilesi belli oldu. Teknik Direktör Ersun Yanal, Adil Rami ve Miha Zajc’ı 21 kişilik kamp kadrosuna dahil etmedi. Sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses de kafilede yer almadı. Yeni transfer Simon Falette de henüz lisansı çıkmadığı için kadroda bulunmuyor. Fenerbahçe’nin 21 kişilik Gaziantep FK maçı kamp kadrosu şu şekilde:

“Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Zanka, Serdar Aziz, Mauricio Isla, Jailson, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Vedat Muric”

İHA