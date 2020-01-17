Fenerbahçe’den Rodriguez 1 milyon Euro kiralama bedeli

Fenerbahçe’nin yeni sol beki Ricardo Rodriguez oldu… PSV'nin teklifini reddedip sarı-lacivertlileri tercih eden ve kulübü Milan'a bu yönde baskı yapan İsviçreli futbolcunun bugün ya da yarın imza atması bekleniyor. İtalyan kulübüne 1 milyon Euro kiralama bedeli ödenecek. Anlaşmada 5 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu bulunacak. Kanarya, Rodriguez'e de bonuslarla birlikte yıllık 2.5 milyon Euro ücret ödeyecek.

Milan’ın 2017’nin Temmuz ayında 15 milyon Euro bedelle Wolfsburg’dan transfer ettiği 27 yaşındaki oyuncu bu sezon kırmızı siyahlı ekiple 5 maçta görev aldı.

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