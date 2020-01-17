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Ersanlı Milwaukee, evinde Boston’ı mağlup etti
NBA

Ersanlı Milwaukee, evinde Boston’ı mağlup etti

NBA'de milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, sahasında oynadığı Boston Celtics'i 128-123 mağlup etti. Ersan, parkede kaldığı 15 dakikada 8 sayı, 9 ribaund üretti.

17 Ocak 2020 12:05

NBA’de normal sezon heyecanı 5 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Ersan İlyasova’nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, Fiserv Forum’da karşılaştığı Boston Celtics’i 128-123’lük skorla mağlup ederek üst üste 5., toplamda da 37. galibiyetini elde etti. Bucks’ta Ersan, 15 dakika süre aldığı maçta 8 sayı, 9 ribaundluk performans sergiledi. Milwaukee Bucks’ta ayrıca Giannis Antetokounmpo 32 sayı, 17 ribaund, 7 asist ve Khris Middleton da 23 sayı, 6 ribaund ile oynayarak takımını sırtladı. Ligdeki 13. yenilgisini alan Boston’da ise Kemba Walker’ın 40 sayı, 11 ribaundluk performansı yetmedi.

NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

New York Knicks: 98 – Phoenix Suns: 121

New Orleans Pelicans: 138 – Utah Jazz: 132

Milwaukee Bucks: 128 – Boston Celtics: 123

Golden State Warriors: 131 – Denver Nuggets: 134

Los Angeles Clippers: 122 – Orlando Magic: 95

Son güncelleme 12:05 | 17 Ocak 2020
Milwaukee Bucks NBA
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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