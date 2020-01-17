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Eren Derdiyok resmen Pakhtakor’da
Süper Lig

Eren Derdiyok resmen Pakhtakor’da

Süper Lig'de Göztepe'nin devre arası kampına götürmeyip kulüp bulmasını istediği isimlerden Eren Derdiyok, Özbekistan ekiplerinden Pakhtakor ile sözleşme imzaladı.

17 Ocak 2020 16:28

Galatasaray’dan transfer olduğu İzmir ekibinde sezonun ilk yarısında 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası olmak üzere toplam 9 maçta forma şansı bulan 31 yaşındaki forvet, teknik direktör Şota Arveladze’nin çalıştırdığı Özbek ekibi Pakhtakor ile anlaşmaya vardı.

Kariyerinde daha önce Basel, Bayer Leverkusen, Hoffenheim, Kasımpaşa ve Galatasaray formalarını giyen Eren, Göztepe’de kupada 3 gol atma başarısı gösterirken, ligde ise gol bulamadı.

Ara transferde Veli Çetin’le yollarını ayırıp Hakan Çinemre’yi Adanaspor’a kiralayan Göztepe, Sanneh’in de kulüp bulmasını istiyor. (DHA)

Son güncelleme 16:28 | 17 Ocak 2020
Eren Derdiyok göztepe Pakhtakor Şota Arvaladze transfer
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OGP
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17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
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17 9 31
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17 9 30
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