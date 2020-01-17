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Emre Can kararını verdi! Juventus’tan ayrılmak istiyor…
İtalya Serie A

Emre Can kararını verdi! Juventus’tan ayrılmak istiyor…

Serie A takımlarından Juventus'ta top koşturan Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, İtalyan ekibiyle yollarını ayırmanın hesaplarını yapıyor.

17 Ocak 2020 16:40

Geçtiğimiz sezon başında Liverpool’dan, Juventus’a transfer olan Emre Can, İtalya macerasının sonuna gelmiş gibi gözüküyor. 2018-2019 sezonunda Juve formasıyla çıktığı 37 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergileyen, bu sezon ise yeteri kadar şans bulamayan 26 yaşındaki oyuncu, Torino ekibiyle yollarını ayırma aşamasında. Juventus’un UEFA’ya verdiği Şampiyonlar Ligi listesinde yer almayan, ligde de sadece 8 müsabakada 279 dakika sahada kalabilen başarılı futbolcu, İtalyan medyasına göre Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici ile bir görüşme talep etti.

Paratici, geçtiğimi günlere yaptığı açıklamada, “Emre Can kesinlikle bizimle kalacak. O uluslararası anlamda herkesin isteyebileceği bir orta saha oyuncusu. Bizimle kalacak” ifadelerini kullanmıştı. 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emre’nin ise buna rağmen siyah-beyazlılardan ayrılarak daha fazla oynayabileceği bir takıma transfer olmayı istediği belirtiliyor. (İHA)

Son güncelleme 16:40 | 17 Ocak 2020
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