Doğu’nun zirve mücadelesinde Milwaukee Bucks, Boston Celtics’i mağlup etti

NBA’de bu gece 5 maç oynandı. Gecenin en önemli maçında Doğu Konferansı’nın iki güçlü ekibi Milwaukee Bucks ile Boston Celtics karşı karşıya geldi. Bucks, playofflarda da ciddi rakibi olacak Celtics’i 128-123 mağlup ederek lig liderliğini sürdürdü.

@Giannis_An34 ‘s 32 PTS, 17 REB, 7 AST guides the @Bucks to their 5th consecutive win! #FearTheDeer pic.twitter.com/GmQWWS8PJK

Giannis Antetokounmpo 32 sayı, 17 ribaund ve 7 asistle galibiyette büyük rol oynarken, Chris Middleton 23 sayı, 6 ribaund ve 4 asistle kendisine eşlik etti. Celtics’te Kemba Walker 40 sayı, 11 ribaundla maçın en skoreri olmasına karşın mağlubiyete engel olamadı.

10 maçtır yenilmeyen Utah Jazz’a, New Orleans Pelicans dur dedi. Pelicans uzatmaya giden maçı Brandon Ingram’ın muhteşem performasıyla 138-32 kazanmayı başardı. Ingram maçı 49 sayı, 8 ribaund ve 6 asistle tamamlayarak sayı kategorisinde kariyer rekorunu kırarken, Derrick Favors eski takımına karşı 21 sayı, 11 ribaundla mücadele etti. Jazz’de Donovan Mitchell 46 sayıyla kariyer rekorunu egale ederken; eski Fenerbahçeli Bojan Bogdanovic 26 sayı, 3 ribaund ve 4 asistle oynadı.

@B_Ingram13 (career-high 49 PTS) & @spidadmitchell (46 PTS) duel as the @PelicansNBA come away victorious in OT! pic.twitter.com/LkmFS0FKVt

— NBA (@NBA) January 17, 2020