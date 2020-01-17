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Bursaspor, Kerem Can Akyüz’ü kadrosuna kattı!
TFF 1.Lig

Bursaspor, Kerem Can Akyüz’ü kadrosuna kattı!

TFF 1. Lig'de Süper Lig'e dönme mücadelesi veren Bursaspor, Kerem Can Akyüz ile 1.5 yıllığına anlaşma sağladı.

17 Ocak 2020 21:37

Bursaspor, son olarak Denizlispor forması giyen Kerem Can Akyüz ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Bursaspor’a transfer olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Kerem Can Akyüz, “Bu büyük camiaya transfer olduğum için çok mutluyum. Hedefimizin farkında olarak buraya geldim ve elimden gelenin fazlasını yapacağıma söz veriyorum. Transfer sürecinde bana çok yardımcı olan Başkanımız Mesut Mestan’a teşekkür ediyorum” dedi.

Akyüz, “Bu forma ile taraftarlarımızın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum” şeklinde konuştu.

Son güncelleme 21:37 | 17 Ocak 2020
bursaspor Kerem Can Akyüz süper lig tff 1.lig
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OGP
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17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
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4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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