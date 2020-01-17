Altay’dan coşkulu kutlama! İzmir uyumadı!

Altay taraftarları ve camiası, kulübün 106’ncı kuruluş yıl dönümünü büyük coşkuyla kutladı. Kutlamalar için dün akşam saatlerinde Gündoğdu Meydanı’nda bir araya gelen Altaylı taraftarlar, kortej halinde yürüyerek Alsancak Stadı önünde beklemeye geçti. Havai fişeklerin ateşlenmesinin ardından taraftarlar ellerindeki meşaleleri yakarak geceyi aydınlattı. Altaylılar, “Alsancak Altay’ındır oley” ve “İyi ki doğdun Altay” tezahüratları yaptı.

Siyah-beyazlı camia, kulübün 106’ncı yıl dönümü kutlamaları için Altay Sosyal Dayanışma Derneği’nin (ASDD), Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlediği gecede buluştu. Kutlama gecesine Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, eski Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, İZVAK Başkanı Ali Erten de katıldı. Çeşitli ödüllerin verildiği gecede ASDD Başkanı Aybars Akoğlu, “Altay Spor Kulübü bir kültür mirasıdır” dedi.

Canlı müzik eşliğinde eğlenen siyah-beyazlılar, daha sonra Altay Marşı eşliğinde pasta kesti.

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ise Kütahya’da vatani görevini yerine getirdiği için kutlamalara katılamadı.

BAŞKAN MESAJ GÖNDERDİ

Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı'nda vatani görevini bedelli olarak yapan Özgür Ekmekçioğlu, kışlasında Altay forması giyerek bir video ile camiaya mesaj gönderdi.

Sosyal medyada yayınlanan ve Altay Sosyal Dayanışma Derneği'nin Tarihi Havagazı fabrikasında düzenlediği 106. Yıl balosunda davetlilere izletilen videoda Ekmekçioğlu, “Sevgili büyük Altaylılar, değerli camiamız. Kulübümüzün 106. yılını kutluyorum. Vasıf Çınar'ların, Necati Beylerin kurduğu, Mustafa Kemal Atatürk'ün ziyaret ettiği, nice ilklere imza atan kulübümüzün 106. yılını kutlamanın verdiği onuru yaşıyorum. Ancak öncelikle aramızda olamamanın üzüntüsünü yaşıyorum. Bugün Kütahya'da Hava Er Eğitim Tugayı'nda askerde olduğum için aranızda değilim. Ama kalbim, gönlüm sizlerle. 106. yılımızda camiamıza birlik beraberlik ve sonrasında şampiyonluk dolu bir yıl diliyorum. İnşallah bu sene hak ettiğimiz yerde, sezon sonunda Süper Lig'de oluruz. Bütün herkese saygı ve sevgi dileklerimi gönderiyorum” ifadelerini kullandı.

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