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Ali Koç ve Comolli arasında yaşanan istifa görüşmesi! ‘Prestijimi sarstınız bırakıyorum’
Süper Lig

Ali Koç ve Comolli arasında yaşanan istifa görüşmesi! ‘Prestijimi sarstınız bırakıyorum’

Fenerbahçe'de 583 günlük Comolli dönemi bitti. Başkan Ali Koç ve Comolli'nin yaptığı son görüşmenin detaylarına SÖZCÜ ulaştı. Fransız futbol adamı başkan Ali Koç ile yaptığı görüşmede 'Prestijimi sarstınız bırakıyorum' ifadelerini kullandı.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 17 Ocak 2020 07:21

Ve Fenerbahçe'de beklenen oldu, Sportif Direktör Damien Comolli ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüp, Fransız futbol adamının görevinden istifa ettiğini dün saat 12.27'de duyurdu. KAP'a da resmi bildirimde bulunuldu. Kulüp, 1.5 yıllık sözleşmesi bulunan Comolli'ye tazminat ödemeyecek. Damien Comolli'nin 900 bin Euro maaşı bulunuyordu. Ayrılığın perde arkasını ise SÖZCÜ öğrendi. İşte dün yapılan ve iplerin koptuğu toplantının detayları:

‘BADİA’YI GETİRDİN KAÇTI’

BAŞKAN Ali Koç, Damien Comolli'yi, hazırladığı raporla eleştirdi. Alınan oyuncuların durumunu anlatıp yatırımların sonuç vermediğini ifade etti. Koç, “Yaptığın tüm projeler ve planlamalar hatalı. Tutan hamlen yok. Altyapıya getirdiğin adam (David Badia) kaçtı gitti. Gençlere harcanan para ortada. Karşılığı nerede? ‘Hoca (Ersun Yanal) oynatmıyor' dedin. Cocu da oynatmadı. Gidenler, gittikleri kulüpte süre alamıyor. Burada hiç mi hatan yok?” diye konuştu.

‘AİLE İÇİNDE KALMALIYDI’

ALİ Koç, ‘aile' vurgusu da yaptı: “Geçen sezon tarihimizin en kötü günlerini geçirdik. Buna rağmen arkanda durduk. Sen kalktın, Twitter'dan bizi ateşe attın. Biz aile içindeki konuları kendi aramızda konuşurken sen kamuoyu yaratmaya çalıştın. Böyle olmaz.” Bunun üzerine Comolli, “Transfer görevinden beni aldınız. Prestijimi sarstınız. Bu şartlarda çalışamam. İstifa edeceğim” karşılığını verdi. Koç da “Aynı düşüncedeyim…” sözleriyle istifayı kabul etti.

Son güncelleme 07:21 | 17 Ocak 2020
ali koç Comolli Fenerbahçe görüşme istifa Sercan Hamzaoğlu
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