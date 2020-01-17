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Abdullah Avcı’dan kara tablo!
Beşiktaş

Abdullah Avcı’dan kara tablo!

Beşiktaş, Abdullah Avcı yönetiminde sezon başından bu yana 26 kez resmi maç oynadı. Abdullah Avcı’nın mağlubiyet sayısı galibiyeti solladı.

SKOR ÖZEL | Ali Aydın 17 Ocak 2020 07:46

Sezonun ikinci devresi öncesi Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın kariyeri düşündürüyor. Siyah-beyazlılar, sezon başında göreve getirilen Avcı yönetiminde resmi maçlarda daha çok yenilgi alamaktan kurtulamadı. Avcı'nın teknik direktörlüğünde bu sezon 26. resmi maçına çıkan Beşiktaş, bunların 12'sini mağlubiyetle tamamladı. Rakiplerine 11 kez üstünlük sağlayan siyah-beyazlı ekip, 3 maçta ise berabere kalıp 15 mücadelede puan kaybetti.

Beşiktaş, ligde 17 maçta 5 yenilgi aldı. 9 galibiyet ve 3 beraberlikle 30 puan toplayan siyah-beyazlılar, 21 puan kaybı yaşadı. Avrupa Ligi'nde tarihinin en kötü sezonunu geçiren Beşiktaş, 6 maçın 5'inden yenilgiyle ayrıldı.

Kupada da işler iyi gitmiyor. BB Erzurumspor'a karşı ilk maçta 3-2 mağlup olan Kartal, bir önceki eşleşmede Erzincanspor'a 2. maçta 2-0'lık yenilgi almıştı. Bu sezon 26 maçta 38 gol bulan Kartal, kalesini 42 kez kapatamadı.

Son güncelleme 07:47 | 17 Ocak 2020
abdullah avcı beşiktaş
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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