Abdullah Avcı’dan kara tablo!

Sezonun ikinci devresi öncesi Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın kariyeri düşündürüyor. Siyah-beyazlılar, sezon başında göreve getirilen Avcı yönetiminde resmi maçlarda daha çok yenilgi alamaktan kurtulamadı. Avcı'nın teknik direktörlüğünde bu sezon 26. resmi maçına çıkan Beşiktaş, bunların 12'sini mağlubiyetle tamamladı. Rakiplerine 11 kez üstünlük sağlayan siyah-beyazlı ekip, 3 maçta ise berabere kalıp 15 mücadelede puan kaybetti.

Beşiktaş, ligde 17 maçta 5 yenilgi aldı. 9 galibiyet ve 3 beraberlikle 30 puan toplayan siyah-beyazlılar, 21 puan kaybı yaşadı. Avrupa Ligi'nde tarihinin en kötü sezonunu geçiren Beşiktaş, 6 maçın 5'inden yenilgiyle ayrıldı.

Kupada da işler iyi gitmiyor. BB Erzurumspor'a karşı ilk maçta 3-2 mağlup olan Kartal, bir önceki eşleşmede Erzincanspor'a 2. maçta 2-0'lık yenilgi almıştı. Bu sezon 26 maçta 38 gol bulan Kartal, kalesini 42 kez kapatamadı.