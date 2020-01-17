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ABD’nin iki büyük üniversitesi birbirine girdi!
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ABD’nin iki büyük üniversitesi birbirine girdi!

ABD'de Ivy League kapsamında karşılaşan Harward Üniversitesi ile Yale Üniversitesi arasında oynanan buz hokeyi maçında gergin anlar yaşandı.

17 Ocak 2020 11:24

Ivy League’de geçtiğimiz pazar gecesi Harward Üniversitesi ile Yale Üniversitesi buz hokeyi müsabakasında karşı karşıya geldi. Madison Square Garden’da oynanan maçı baştan sona üstün götüren Harward Üniversitesi 7-0’lık farklı skorla kazanırken, müsabakanın son anlarında yaşanan gerginlik maça damga vurdu.

Kalesinde 7 gol gören Yale Üniversitesi kalecisi sinirlerine hakim olamayarak Harward’lı bir oyuncuya saldırdı. Gerginlik hakemlerin müdahalesi ile sona erdi.

Yaşananların ardından maça 10 dakika ara verildi. (İHA)

Son güncelleme 11:24 | 17 Ocak 2020
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