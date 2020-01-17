ABD’nin iki büyük üniversitesi birbirine girdi!

Ivy League’de geçtiğimiz pazar gecesi Harward Üniversitesi ile Yale Üniversitesi buz hokeyi müsabakasında karşı karşıya geldi. Madison Square Garden’da oynanan maçı baştan sona üstün götüren Harward Üniversitesi 7-0’lık farklı skorla kazanırken, müsabakanın son anlarında yaşanan gerginlik maça damga vurdu.
Kalesinde 7 gol gören Yale Üniversitesi kalecisi sinirlerine hakim olamayarak Harward’lı bir oyuncuya saldırdı. Gerginlik hakemlerin müdahalesi ile sona erdi.
Yaşananların ardından maça 10 dakika ara verildi. (İHA)