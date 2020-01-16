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Younes Belhanda: ‘Takımda kalacağım’
Süper Lig

Younes Belhanda: ‘Takımda kalacağım’

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Younes Belhanda, takımda kalacağını açıkladı.

16 Ocak 2020 17:42

Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, devre arası transfer döneminde takımda kalacağını açıkladı. Belhanda, sosyal medya hesabından bir basın mensubunun Galatasaray’da kalacağı yönünde yazdığı gönderinin altına cevap verdi. Yıldız futbolcu yaptığı paylaşımda, “Ben de bahse girerim kalacağım. Sezonun ilk yarısı zordu ama 3 yıl üst üste 3. şampiyonluğuma ulaşacağım” dedi.

29 yaşındaki futbolcunun devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddia ediliyordu.

Bu sezon sarı-kırmızılılar ile 19 resmi maça çıkan Belhanda 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Son güncelleme 17:42 | 16 Ocak 2020
galatasaray transfer younes belhanda
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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