Trabzonspor Denizlispor maçı saat kaçta hangi kanalda? Trabzon kupada Denizli’yi ağırlıyor…

Trabzonspor Denizlispor karşılaşması için geri sayım başladı. Trabzonspor, Denizlispor’u eksik kadrosuyla ağırlayacak. Trabzonspor’da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz’ın sakatlıkları bulunuyor.

Transfer görüşmeleri için izin verilen Avdijaj da kadroda yer almayacak. İşte maçın saati ve kanalı…

TRABZONSPOR DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Denizlispor karşılaşması bu akşam saat 20:30’da oynanacak. Maç ASpor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı yayınlanacağı saatten itibaren aşağıdaki linkten canlı olarak izleyebilirsiniz.

TRABZON DENİZLİ MAÇI CANLI İZLE

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU GÜNÜN MAÇLARI

18.00 Antalyaspor – Göztepe

20.30 Trabzonspor – Yukatel Denizlispor