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Trabzonspor Denizlispor maçı saat kaçta hangi kanalda? Trabzon kupada Denizli’yi ağırlıyor…
Ziraat Türkiye Kupası

Trabzonspor Denizlispor maçı saat kaçta hangi kanalda? Trabzon kupada Denizli’yi ağırlıyor…

Trabzonspor Türkiye Kupası karşılaşmasında Denizlispor'u ağırlıyor. Trabzonspor Denizlispor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorusu taraftarlarca merakla araştırılıyor. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 karşılaşmasında kozlarını paylaşacak olan Trabzonspor ve Denizlispor'a dair detaylar...

16 Ocak 2020 13:59

Trabzonspor Denizlispor karşılaşması için geri sayım başladı. Trabzonspor, Denizlispor’u eksik kadrosuyla ağırlayacak. Trabzonspor’da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz’ın sakatlıkları bulunuyor.

Transfer görüşmeleri için izin verilen Avdijaj da kadroda yer almayacak. İşte maçın saati ve kanalı…

TRABZONSPOR DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Denizlispor karşılaşması bu akşam saat 20:30’da oynanacak. Maç ASpor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı yayınlanacağı saatten itibaren aşağıdaki linkten canlı olarak izleyebilirsiniz.

TRABZON DENİZLİ MAÇI CANLI İZLE

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU GÜNÜN MAÇLARI

18.00 Antalyaspor – Göztepe

20.30 Trabzonspor – Yukatel Denizlispor

Son güncelleme 14:03 | 16 Ocak 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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