Trabzonspor Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası’nda bu akşam Trabzonspor sahasında Yukatel Denizlispor’u ağırlayacak. Zorlu karşılaşma öncesinde hazırlıklarını tamamlayan iki ekip maç saatini beklemeye başladı. Karadeniz ekibi son 16 turu ilk maçından galibiyetle ayrılarak rövanş maçı için avantaj yakalamak istiyor. İşte Trabzonspor Denizlispor karşılaşmasından notlar.

TRABZONSPOR DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor ile Denizlispor arasındaki mücadele saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler maçın yayınlanacağı Aspor kanalını izleyebilirler.

MUHTEMEL 11’LER

Trabzonspor: Erce, Pereira, Hüseyin, Campi, Abdurrahim, Mikel, Abdulkadir, Sosa, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

Denizlispor: Stachowiak, Zeki, Mustafa, Oğuz, Lopes, Murawski, Aissati, Sacko, Recep, Olcay, Estupinan

Her iki takımın kendi aralarında oynadığı toplam 14 maçta, Denizlispor kendi sahasında 3 maç kazandı, 1 maç beraberlik ile sonuçlandı, Trabzonspor ise 10 galibiyet alabildi. Takımların gol averajlarına bakıldığında 21-12 ile Trabzonspor takımının üstünlüğü görülmektedir.

TRABZONSPOR DENİZLİSPOR MAÇI BİLET FİYATLARI

Batı Alt VIP Tribün 75 TL, Batı Alt VIP Tribün 60 TL, Batı Alt VIP Tribün 50 TL, Batı Alt VIP Tribün 40 TL, Kategori 1 Batı Alt Tribün / Batı Üst Tribün 30 TL, Kategori 2 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 25 TL, Kategori 3 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 20 TL, Kategori 4 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 15 TL, Güney Kale Arkası Kuzey Kale Arkası 10 TL. ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU GÜNÜN MAÇLARI

18.00 Antalyaspor – Göztepe

20.30 Trabzonspor – Yukatel Denizlispor