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SON DAKİKA Efsane isim Rocky Johnson hayatını kaybetti
Güreş

SON DAKİKA Efsane isim Rocky Johnson hayatını kaybetti

ABD'li efsane güreşçi Rocky Johnson, 75 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ünlü aktör Dwayne Johnson'ın babası olan Rocky Johnson, güreş dünyasını yasa boğdu.

SKOR DIŞ HABER 16 Ocak 2020 08:57

Profesyonel güreşçi Rocky Johnson hayatını kaybetti. ABD’de WWE efsaneleri arasında yer alan 75 yaşındaki Rocky Johnson’ın ölümü, güreş dünyasında büyük üzüntü yarattı. Ünlü oyuncu Dwayne ‘The Rock’ Johnson’ın babası olan Rocky Johnson, ABD’de World Tag Team Championship’te şampiyonluğa ulaşan ilk siyahi isim olarak tarihe geçmişti.

Rocky Johnson, 1991 yılında emekliliğe ayrılarak ringlere veda etmişti.

WWE organizasyonu, Rocky Johnson’ın ölüm haberinin ardından sosyal medya hesabından bir baş sağlığı mesajı yayınladı. Yayınlanan mesajda, Rocky Johnson’ın oğlunun babasının efsanesini yaşatacağı vurgulandı. Mesajda “The Rock, dünya spor eğlence sektörünün en büyük yıldızlarından biri olmaya ve babasının efsanesini yaşatmaya aday” denildi.

The National Wrestling Alliance (Ulusal Güreş Federasyonu) ise yayınladığı mesajda “The National Wrestling Alliance, Rocky Johnson’ın ölüm haberi nedeniyle derin bir üzüntü içindedir” ifadelerine yer verildi.

Rocky Johnson’ın ölüm haberi sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, efsane ismin ölümüne duyduğu üzüntüyü paylaştı.

 

Son güncelleme 10:02 | 16 Ocak 2020
rocky jonhson
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