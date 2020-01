Sharapova’nın röportajını eski sevgilisi basınca…

Avustralya’nın Melbourne şehrinde düzenlenen Avustralya Açık’ta mücadele eden Maria Sharapova, turnuva ile ilgili verdiği bir röportajda hiç beklemediği bir durumla karşılaştı. Program sunucuları ile konuştuğu sırada eski sevgilisi Grigor Dimitrov’un bakışlarına maruz kalan Maria Sharapova, Bulgar tenisçinin röportaj alanına gelmesiyle birlikte komik bir diyaloğun içine girdi.

Röportaj verdiği sırada Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov’un bakışlarını fark eden Maria Sharapova, “Sürekli buraya bakıyor. Ona bakmamasını söyler misiniz?” diyerek sunuculardan yardım istedi. Ancak sunucuların bir hamle yapmasına fırsat vermeyen Grigor Dimitrov, anında röportaj alanının yanında bitti. “Burada ne konuşuyorsunuz?” diyerek röportaja dahil olan Grigor Dimitrov, sunucunun “Aslında senden bahsediyorduk” demesiyle konuya iyice dahil oldu.

Maria Sharapova, daha sonra eski sevgilisinin maçta giyeceği sarı şorta takıldı. “Bu giydiğin sarı şey de ne?” diyen Rus tenisçiye cevap veren Grigor Dimitrov “Beğendin mi?” dedi. Maria Sharapova ise “Pek sayılmaz” diyerek alaycı bir tavır sergiledi. Bunun üzerine Bulgar tenisçi “Gerçekten mi?” diyerek Maria Sharapova’yı sıkıştırmaya çalıştı. Maria Sharapova ise ilk cevabını tekrarlayarak “Gerçekten beğenmedim” şeklinde bir ifade kullandı.

Ancak altta kalmaya niyeti olmayan Grigor Dimitrov, “Eskiden bende sarıyı severdin. Ama anlıyorum. İnsanlar değişir” ifadelerini kullanarak olay yerinden uzaklaştı. Bunun üzerine Maria Sharapova kahkaha atmaya başladı.

Grigor: I thought you like yellow on me, but that’s okay. Maria: Not really. Grigor: People change, I get it. Commentator: When did you guys break up? Maria: Ugh, it’s been a while.

