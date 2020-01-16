Roma, Cengiz Ünder’i takaslıyor! Yeni takımı…

İtalya Serie A’da büyük takım arasında yaşanan takaslara bir yenisi daha ekleniyor. Roma’da forma giyen milli yıldızımız Cengiz Ünder’in adı Hakan Çalhanoğlu’nun da formasını giydiği Milano ekibi ile anılıyor.

Sky Sport İtalya’nın haberine göre; Milan’da mutlu olmayan Suso’yu transfer etmek isteyen Roma, kırmızı-siyahlılara Cengiz Ünder’i önerdi.

İtalya’da yer alan haberlerde 22 yaşındaki milli futbolcunun şans bulamadığı Roma’dan kiralık gönderilip performansını arttırılması planlanıyor. İki futbolcu da yeni takımlarına ara transfer döneminde kiralık olarak gidecek, sezon bitiminde ise bonservisleriyle beraber transfer olacak.

Cengiz bu sezon Roma formasıyla 12 maçta 438 dakika forma giyip 1 gol attı. Suso ise son maçta yedek kaldığı Milan’da bu sezon 17 maçta forma giyip 15 kez ilk 11’de sahaya çıktı ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Hakan Çalhanoğlu’nun da formasını giydiği Milan 25 puanla Serie A’da 10. sırada bulunurken Roma ise 35 puanla 5. sırada yer alıyor.