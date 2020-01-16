Son dakika transfer haberleri: Ricardo Rodriguez Fenerbahçe’yi seçti

Fenerbahçe’nin sol bek için listesinde bulunan Ricardo Rodriguez, PSV Eindhoven'ın teklifini reddetti. İsviçreli futbolcunun Menajeri Gianluca Di Domenico, Milan'ın Futbol Direktörü Zvonimir Boban'a sarı-lacivertlilerin teklifini iletirken futbolcunun da tercihinin Fenerbahçe olduğunu vurguladı. Kanarya, 5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralamada anlaştı.

Transfer döneminin en flaş muhabirlerinden olan İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio da Rodriguez’in PSV-Fenerbahçe arasındaki seçimini İstanbul’dan yana kullandığını yazdı. İtalyan gazeteci, İsviçreli futbolcunun daha yüksek maaş nedeniyle Fenerbahçe’yi tercih ettiğini duyurdu.

27 yaşındaki sol bek, bu sezon Milan formasıyla Serie A’da 5 maçta 387 dakika görev aldı.