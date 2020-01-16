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Son dakika transfer haberleri: Ricardo Rodriguez Fenerbahçe’yi seçti
Süper Lig

Son dakika transfer haberleri: Ricardo Rodriguez Fenerbahçe’yi seçti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve taraftarların sabırsızlıkla beklediği sol bek transferinde artık sona gelindi. Sarı-lacivertliler, Milan'dan Ricardo Rodriguez'i kiralık olarak kadrosuna katıyor.

16 Ocak 2020 09:22

Fenerbahçe’nin sol bek için listesinde bulunan Ricardo Rodriguez, PSV Eindhoven'ın teklifini reddetti. İsviçreli futbolcunun Menajeri Gianluca Di Domenico, Milan'ın Futbol Direktörü Zvonimir Boban'a sarı-lacivertlilerin teklifini iletirken futbolcunun da tercihinin Fenerbahçe olduğunu vurguladı.  Kanarya, 5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralamada anlaştı.

Transfer döneminin en flaş muhabirlerinden olan İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio da Rodriguez’in PSV-Fenerbahçe arasındaki seçimini İstanbul’dan yana kullandığını yazdı. İtalyan gazeteci, İsviçreli futbolcunun daha yüksek maaş nedeniyle Fenerbahçe’yi tercih ettiğini duyurdu.

27 yaşındaki sol bek, bu sezon Milan formasıyla Serie A’da 5 maçta 387 dakika görev aldı.

Son güncelleme 09:43 | 16 Ocak 2020
Fenerbahçe milan psv Ricardo Rodriguez süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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