Mehmet Sepil: Herkesin mutlu olabileceği bir çözüm ortada yok

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda yaşananları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan ziyaret hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türk futbolunda birçok değişimin zorunlu olduğunu herkesin bildiğini vurgulayan Sepil, “Sürdürülemez bir düzenin içinde o mücadele ediliyor. Yıllarca ekonomisi bu kadar kötü yönetilmiş, organizmanın hayatta olması bile çok önemli. Dışarıdan desteklerle oluyor, kendi içinde değil, botoks olmuşuz. Bu sürdürülemez. Değişimin yaşadığı bir sürece denk geldim. Değişimin sancılı olması kulüpleri bazen fikir ayrılıklarına düşebiliyor, bu da çok doğal. Sancısız olmasını bekleyen çok büyük yanılgı içinde olur. Haklı olarak kulüpler kendi içinde ne zaman onların istemediği şeyler olsa haklı olarak reaksiyon gösteriyor. Herkesin mutlu olabileceği bir çözüm ortada yok. İspanya örneğini bahsediyoruz. Bizim yaşadıklarımızı onlar geçmişte yaşamışlar. Bir kere iş çözülmemiş. Üç kere kurallar değişmiş. Bizde de öyle bir süreç yaşanıyor. Yaşanması gerektiğinden hırçın yaşanıyor” diye konuştu.

“Bunu düzeltmek sancısız olamaz”

Spor yasasından konuşmaya başladıklarını belirten Başkan Sepil, “Futbolda hangi konu içine girseniz o kadar büyük karambol yapılmış ki herkesin haklı olabileceği bir nokta bulabiliyor. Bunların toparlanma süreci var. Cumhurbaşkanı bize onu söyledi. Biz çok şanslıyız. Cumhurbaşkanımızı dinlediğimiz de hayretler içerisinde kalıyorum. Bizi uzun ağırladı. Çok yakından sporu ve futbolu takip ediyor. O da aynı şeyi tavsiyede bulundu. Bunları içimize sindirerek, sakin bir şekilde karşılamalıyız. Mecburen çok sert olmak zorunda. Bu tedbirler alınırken bir gün Göztepe'nin canı yanacak, bir gün başka kulübün canı yanacak. Bunu düzeltmek sancısız olamaz. Bu konuda bu süreci hep beraber atlatmak zorundayız. Burada yapılan toplantılarda devam edilemez olduğunun farkında konuşuyoruz. Bunun değişmesi için herkes aynı fikirde. Değişim süresinde kulüpler ayrı ayrı reaksiyonlar verebiliyor” şeklinde konuştu.