Flaş karar! Mensah kadro dışı…

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor’da 25 yaşındaki Ganalı futbolcu Bernard Mensah’ın disiplinsiz davranışları ve kamp kurallarına uymadığı gerekçesiyle kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile berabere kalan ve ligde Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor’da Bernard Mensah kadro dışı bırakıldı. Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, “Oyuncularımızdan Bernard Mensah disiplinsiz davranışları ve kamp kurallarına uymaması sebebi ile kadro dışı bırakılmıştır” açıklamasını yaptı. (İHA)