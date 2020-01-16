Fenerbahçe Barcelona Euroleague maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fener Barça maçı şifresiz mi?

Son üç maçını kazanarak yükselişe geçen Fenerbahçe Beko bu akşam sahasında İspanyol ekibi Barcelona’yı konuk edecek. THY Euroleague’de 8 galibiyet ve 11 yenilgisi bulunan sarı-lacivertli ekip 10. sırada yer alıyor. Euroleague’in 20. haftasında Barcelona’yı da yenerek çıkışını sürdürme planları yapan Fenerbahçe’nin bu akşamki karşılaşması hakkındaki yayın bilgilerini sayfamızdan görebilirsiniz. İşte Fenerbahçe Barcelona maçına dair tüm notlar.

FENERBAHÇE BARCELONA EUROLEAGUE MAÇI HANGİ KANALDA?

Turkish Airlines Euroleague (THY) 20. hafta maçında Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Barcelona’yı konuk edecek. Saat 20.45’te başlayacak mücadele beIN Sports 3 kanalından ekranlara gelecek.