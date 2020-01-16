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Fenerbahçe Barcelona Euroleague maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fener Barça maçı şifresiz mi?
Euroleague

Fenerbahçe Barcelona Euroleague maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fener Barça maçı şifresiz mi?

THY Euroleague'in 20. haftasında Fenerbahçe Beko sahasında Barcelona'yı konuk ediyor. Bu akşam oynanacak zorlu mücadelenin hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı bilgileri, maçı takip etmek isteyen basketbol meraklıları tarafından araştırılıyor. İşte Fenerbahçe Barcelona Euroleague maçından tüm detaylar.

16 Ocak 2020 18:54

Son üç maçını kazanarak yükselişe geçen Fenerbahçe Beko bu akşam sahasında İspanyol ekibi Barcelona’yı konuk edecek. THY Euroleague’de 8 galibiyet ve 11 yenilgisi bulunan sarı-lacivertli ekip 10. sırada yer alıyor. Euroleague’in 20. haftasında Barcelona’yı da yenerek çıkışını sürdürme planları yapan Fenerbahçe’nin bu akşamki karşılaşması hakkındaki yayın bilgilerini sayfamızdan görebilirsiniz. İşte Fenerbahçe Barcelona maçına dair tüm notlar.

FENERBAHÇE BARCELONA EUROLEAGUE MAÇI HANGİ KANALDA?

Turkish Airlines Euroleague (THY) 20. hafta maçında Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Barcelona’yı konuk edecek. Saat 20.45’te başlayacak mücadele beIN Sports 3 kanalından ekranlara gelecek.

Son güncelleme 18:54 | 16 Ocak 2020
basketbol euroleague Fenerbahçe thy
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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