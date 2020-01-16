Fatih Terim’den Rizespor maçı sonrası ‘Zorlu’ göndermesi!

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Galatasaray, Çaykur Rizespor ile ilk maçta 1-1 berabere kaldı. Terim, Halis Özkahya’nın karşılaşma içerisindeki kararlarına tepkisini maçtan sonra yayıncı kuruluşta verdi.

Karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan bir pozisyon için penaltı tartışmaları hakkında görüşü sorulan ve iptal edilen gollerinin ardından soyunma odasına gitmesi hakkında açıklama yapması istenen Terim “Ben içeri giriyorum çünkü bu tuzağa artık düşmem. Ceza yemek istemiyorum. Ben size sorayım, futbolun içindesiniz, medyasınız… Ceza sahası içinde rakip forvetin ayağına basarsanız bu penaltı mı, değil mi? Hakemler, o, bu demiyorum. Açıkçası hiçbirinin kötü niyetli olduğuna inanmıyorum. Ceza yememek için kelimeleri özenle seçiyorum. Ama güzel kardeşim, VAR’a gidiyorsun, ee penaltıda da git kardeşim, vicdanları rahat ettir. VAR’daki, sen de çağır, mecbur et güzel kardeşim. Herkes ‘Ha tamam’ desin. Pozisyonun tekrarını izlerseniz basmış. İlk iki açıdan penaltı değil ama üçüncü açıda penaltı. Tamamdır, hiç kimseye söylenmenin bir manası yok. İkinci yarı hayırlı olsun. Zaman zaman nasıl geçeceğini anlatıyorum” ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, “Zaman zaman nasıl geçeceğini anlatıyorum.” sözleriyle Fenerbahçe Kulübü ile TFF ve MHK’nın Zorlu Center’da yaptığı görüşmeye göndermede bulundu. Terim o görüşmenin ardından “Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek.” tweet’ini atmıştı.

Basın toplantısını hasta olduğu için kısa yapan Terim, mücadeleyi de şöyle değerlendirdi;

“Güzel bir maç oldu. Nasıl oynamamız gerektiğinin sinyallerini vermeye başladık. Topun sahibi olduk. Bazı önemli pozisyonlar bulduk. Rizespor ile içeride oynamak kolay değil. Emre’ye çok sevindim. Burada ayağı kırılmıştı. Onu da kazanmış oluruz. Lig hepimize ikinci yarı hayırlı olsun. Herkesin hakkında hayırlısı olsun.”