SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli oturma eylemi yaptı!
Ersan Parlatan: ‘Turu geçeceğimize eminiz’
Süper Lig

Ersan Parlatan: ‘Turu geçeceğimize eminiz’

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, kupada mağlup oldukları Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada 4 gol yemelerine rağmen haftaya turu geçeceklerine emin olduklarını söyledi.

16 Ocak 2020 23:21

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'a 4-3 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Sorumlusu Parlatan, bol gollü seyir zevki yüksek bir maç olduğunu kaydetti. Deplasmanda 4 gol yediklerini ifade eden Parlatan, “Deplasmanda 3 gol atıp maçı kazanamamak üzücü. İki ayaklı olan maç. Turu geçmek için haftaya rövanşı alacak şansımızı yüksek görüyorum. Gelecek hafta turu geçeceğimizden eminiz. Bizi iyi bir takımız. Attığımız birinci ve üçüncü goller güzeldi bizim için. Pazar günü ligde yine Antalyaspor'la karşı karşıya geleceğiz. İyi sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz” dedi.

Son güncelleme 23:21 | 16 Ocak 2020
Ersun Parlatan göztepe
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Ankaragücü
Yarın - 20:00
-
Konyaspor
Alanyaspor
18/01/2020 - 14:00
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR