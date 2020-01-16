CANLI ANLATIM | Trabzonspor 0-0 Yukatel Denizlispor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında Yukatel Denizlispor’u konuk ediyor. Medical Park Stadı’nda saat 20.30’da başlayan karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetiyor.

İŞTE 11’LER

Trabzonspor: Erce, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, K. Ahmet, Obi Mikel, Sosa, A. Parmak, Ndiaye, Nwakaeme, Sörloth

Denizlispor: Tolgahan, Lopes, Mustafa, Oğuz, Zeki, Murawski, Aissati, Recep, Olcay, Sacko, Rodellega

CANLI ANLATIM

DK 15: Topun kontrolünü kaybettikten sonra Zeki Yavru’ya yatarak sert bir müdahalede bulunan Kamil Ahmet sarı kart gördü.

DK 9: Hüseyin Türkmen, Rodallega ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri genç savunmacının tedavisi için oyun alanına girdi.

DK 2: Ndiaye topla birlikte rakip kaleye yönelirken Aissati’nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem serbest vuruşu işaret etti.Sosa’nın kullandığı serbest vuruşta top farklı şekilde dışarı gitti.

Dk 1: Trabzon’da zorlu mücadele başladı…

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Trabzonspor’da karşılaşma öncesi Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz’ın sakatlıkları bulunuyor. Transfer görüşmeleri için izin verilen Donis Avdijaj da kadroda yer almayacak. Sakatlıklarının ardından bireysel olarak çalışmalar yapan Filip Novak, Uğurcan Çakır ile Daniel Sturridge’in de forma giymesi beklenmiyor.

Hüseyin Çimşir ilk kez

Trabzonspor’da Hüseyin Çimşir, teknik direktör olarak ilk resmi karşılaşmasına çıkıyor.

Teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen 40 yaşındaki Hüseyin Çimşir, 12 yaşında altyapıyla kapısından girdiği bordo-mavili takımın bu kez başında.