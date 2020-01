Boston Celtics ve LA Lakers sürpriz mağlubiyetler aldı

NBA’de dün gece 10 maç oynandı. Gecenin sürprizlerine Detroit Pistons ve Orlando Magic imza attı. Detroit Pistons, Boston Celtics’i 116-103 mağlup ederken Orlando Magic de Los Angeles Lakers’ı 119-118 yenerek dikkatleri üzerine topladı. Maç öncesinde sıralamada Lakers lig ikincisi, Celtics lig beşincisi olarak yer alıyordu.

Pistons’ta Blake Griffin, Reggie Jackson gibi eksiklere karşın 19 yaşındaki Sekou Doumbouya 24 sayıyla (10/13 saha içi isabetiyle) takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Kendisine Derrick Rose 22 sayı (11/13 saha içi isabetiyle), 6 asistle destek verdi. Celtics’te Jaylen Brown’ın 24 sayı, 12 ribaundu ve Gordon Hayward’ın 25 sayı, 7 ribaundu galibiyet için yeterli olmadı.

Markelle Fultz left it all on the floor tonight

Magic ise Markelle Fultz’un 21 sayı, 11 ribaund ve 10 asistlik triple double performansıyla kazandı. Fultz’a Aaron Gordon 21 sayı, 6 ribaund, 3 asist ve 2 top çalmayla yardım ederken Lakers’ta LeBron James’in 19 sayı, 19 asistlik performansı galibiyeti getirmedi.

Gecenin bir diğer maçında Dallas Mavericks, Sacramento Kings’i 127-123 mağlup etti. Luka Doncic 25 sayı, 15 ribaund ve 17 asistle galibiyetin mimarı oldu. Doncic bu istatistikle 25+ 15+ 15+ ile triple double yapan tarihteki en genç oyuncu oldu. Kings’te DeAaron Fox 27 sayı, 12 asistle mücadele etti.

– First 25-point, 15-rebound, 15-assist game in @dallasmavs franchise history – Youngest player in @NBAHistory to record a triple-double with 15+ REB & 15+ AST – Youngest player in NBA History to record a triple-double with 17+ AST

Luka Doncic x #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/JUDnlXEILP

— NBA.com/Stats (@nbastats) January 16, 2020