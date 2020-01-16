Boston Celtics ve LA Lakers sürpriz mağlubiyetler aldı

NBA’de dün gece 10 maç oynandı. Gecenin sürprizlerine Detroit Pistons ve Orlando Magic imza attı. Detroit Pistons, Boston Celtics’i 116-103 mağlup ederken Orlando Magic de Los Angeles Lakers’ı 119-118 yenerek dikkatleri üzerine topladı. Maç öncesinde sıralamada Lakers lig ikincisi, Celtics lig beşincisi olarak yer alıyordu.

Pistons’ta Blake Griffin, Reggie Jackson gibi eksiklere karşın 19 yaşındaki Sekou Doumbouya 24 sayıyla (10/13 saha içi isabetiyle) takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Kendisine Derrick Rose 22 sayı (11/13 saha içi isabetiyle), 6 asistle destek verdi. Celtics’te Jaylen Brown’ın 24 sayı, 12 ribaundu ve Gordon Hayward’ın 25 sayı, 7 ribaundu galibiyet için yeterli olmadı.

Markelle Fultz left it all on the floor tonight 21 PTS 11 REBS 10 ASTS pic.twitter.com/Rzeo0ccrWI — Bleacher Report (@BleacherReport) January 16, 2020

Magic ise Markelle Fultz’un 21 sayı, 11 ribaund ve 10 asistlik triple double performansıyla kazandı. Fultz’a Aaron Gordon 21 sayı, 6 ribaund, 3 asist ve 2 top çalmayla yardım ederken Lakers’ta LeBron James’in 19 sayı, 19 asistlik performansı galibiyeti getirmedi.

Gecenin performansı Doncic’ten

Gecenin bir diğer maçında Dallas Mavericks, Sacramento Kings’i 127-123 mağlup etti. Luka Doncic 25 sayı, 15 ribaund ve 17 asistle galibiyetin mimarı oldu. Doncic bu istatistikle 25+ 15+ 15+ ile triple double yapan tarihteki en genç oyuncu oldu. Kings’te DeAaron Fox 27 sayı, 12 asistle mücadele etti.

– First 25-point, 15-rebound, 15-assist game in @dallasmavs franchise history – Youngest player in @NBAHistory to record a triple-double with 15+ REB & 15+ AST – Youngest player in NBA History to record a triple-double with 17+ AST Luka Doncic x #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/JUDnlXEILP — NBA.com/Stats (@nbastats) January 16, 2020

Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets’i 117-106 mağlup etti. 76ers’ta Tobias Harris 34 sayı, 10 ribaundla oynarken milli oyuncumuz Furkan Korkmaz 15 sayı, 3 ribaundla katkı verdi.

Toplu sonuçlar:

Boston Celtics 103-116 Detroit Pistons

Philadelphia 76ers 117-106 Brooklyn Nets

Miami Heat 106-100 San Antonio Spurs

Chicago Bulls 115-106 Washington Wizards

Minnesota Timberwolves 99-104 Indiana Pacers

Oklahoma City Thunder 121-130 Toronto Raptors

Denver Nuggets 100-86 Charlotte Hornets

Houston Rockets 107-117 Portland Trail Blazers

Sacramento Kings 123-127 Dallas Mavericks

LA Lakers 118-119 Orlando Magic