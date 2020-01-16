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Antalyaspor’da rota Lukas Podolski
Süper Lig

Antalyaspor’da rota Lukas Podolski

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Lukas Podolski ile büyük ölçüde anlaştı.

16 Ocak 2020 22:42

Süper Lig’in ilk devresinde istediği sonuçları alamayan Antalyaspor, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi.

Kırmızı-beyazlı yönetim, golcü oyuncu Lukas Podolski´yi gündemine alırken, Alman oyuncuyla yapılan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Antalyaspor yönetiminin 3, 4 gün içerisinde görüşmeleri tamamlayarak, Podolski ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna da yönetimin Podolski ile görüşmesinin devam ettiğini dile getirdi. Yıldız futbolcunun Antalyaspor’da yer almasını istediğini belirten Tuna, yönetimin transfer hakkındaki gelişmeleri birkaç gün içerisinde açıklayacağını belirtti. (DHA)

Son güncelleme 22:42 | 16 Ocak 2020
Antalyaspor lukas podolski transfer
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OGP
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2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
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17 9 30
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