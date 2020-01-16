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7 gollü müthiş maçta gülen taraf Antalyaspor oldu!
Ziraat Türkiye Kupası

7 gollü müthiş maçta gülen taraf Antalyaspor oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile Göztepe'nn karşı karşıya geldiği müyhiş maçta, ev sahibi ekip karşılaşmadan 4-3 galip ayrılan taraf oldu.

16 Ocak 2020 20:25

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Antalyaspor evinde Göztepe ile karşı karşıya geldi

Antalya Stadı’nda karşılıklı gollere sahne olan maçı ev sahibi ekip 4-3’lük skorla kazandı.

Antalyaspor’a galibiyeti getiren goller, 10. ve 83. dakikalarda Harun, 18. dakikada Yekta ile 68. dakikada Diego Angelo kaydetti.

Göztepe’nin sayılarını ise 1. dakikada Castro, 44. dakikada Deniz Kadah ve 75. dakikada Serdar Gürler attı. Öte yandan Göztepe’de Titi, 78. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldı.

Karşılaşmanın rövanşı, 22 Ocak günü 17:00’de İzmir’de oynanacak.

Son güncelleme 20:25 | 16 Ocak 2020
Antalyaspor göztepe Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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