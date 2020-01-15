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Trabzonspor, Onazi ile yollarını ayırdı
Trabzonspor

Trabzonspor, Onazi ile yollarını ayırdı

Trabzonspor, Denizlispor ile anlaşmaya varan Onazi ile karşılıklı olarak anlaşmaya vardı ve sözleşme feshedildi. Nijeryalı futbolcu yaşadığı uzun süreli sakatlık sonrası bu sezon sadece 2 maçta forma giyebildi.

15 Ocak 2020 13:11

Süper Lig’de Trabzonspor, 3,5 sezondur takımda yer alan orta saha oyuncusu Onazi’nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. KAP’a yapılan açıklamada, tarafların karşıklı olarak anlaşmaya varıldığı belirtildi.  Trabzonspor’un yaptığı açıklama, “Şirketimiz ile Ogenyi Eddy Onazi arasındaki, 04.08.2016 başlangıç 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Denizlispor ile anlaşmaya varan Onazi, Nijerya milli takım formasını 51 kez giydi. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Trabzonspor formasını sadece 2 kez toplam 65 dakika giyebildi. 24 Aralık 2018 tarihinde yaşadığı aşil tendonu yırtığı nedeniyle yaklaşık 1 yıl forma giyemeyen Onazi'nin sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyordu.

Denizlispor’un Onazi ile resmi anlaşmayı açıklaması bekleniyor.

ONAZI: MUTLU OLMAYI HAK EDİYORSUNUZ

Ayrılığın ardından Instagram hesabından açıklama yapan Nijeryalı futbolcu, “Bana ilk günden bu yana göstediğiniz saygıyı ve tutkuyu asla unutmayacağım. Kalbimde her biriniz için ayrı bir yer var. Hepinize mutluluklar diliyorum çünkü siz bunu hak ediyorsunuz. Bu sezon için iyi şanslar” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 13:12 | 15 Ocak 2020
Ogenyi Onazi süper lig trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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