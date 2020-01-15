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Süper Lig’in 18. hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig

Süper Lig’in 18. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'in ikinci yarısı Cuma günü başlıyor. MHK, 18. hafta maçlarını yönetecek hakemleri duyurdu. Kritik Beşiktaş-Sivasspor mücadelesinde Ali Şansalan görevlendirildi.

15 Ocak 2020 14:16

Süper Lig’de devre arası bitiyor ve heyecan kaldığı yerden devam ediyor… Ligin ikinci yarısının ilk haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Pazar günü oynanacak ve zirveye şekil verecek olan Beşiktaş-Sivasspor mücadelesinde MHK, Ali Şansalan’ı görevlendirdi.

İşte 18. haftadaki maçlar ve hakemleri;

17 Ocak Cuma

20.00 Ankaragücü-Konyaspor / Alper Ulusoy

18 Ocak Cumartesi

14.00 Alanyaspor-Kayserispor / Ali Palabıyık

17.00 Başakşehir-Yeni Malatyaspor / Serkan Tokat

20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe / Hüseyin Göçek

19 Ocak Pazar

13.30 Antalyaspor-Göztepe / Atilla Karaoğlan

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa / Zorbay Küçük

16.00 Galatasaray-Denizlispor / Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Beşiktaş-Sivasspor / Ali Şansalan

20 Ocak Pazartesi

20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği / Arda Kardeşler

Son güncelleme 14:19 | 15 Ocak 2020
beşiktaş Fenerbahçe galatasaray sivasspor süper lig trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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YAKINDAKİ MAÇLAR
Ankaragücü
17/01/2020 - 20:00
-
Konyaspor
Alanyaspor
18/01/2020 - 14:00
-
Kayserispor
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