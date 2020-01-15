Son dakika! Yeni Malatyaspor Sergen Yalçın ile yollarını ayırdı

Ziraat Türkiye Kupası’nda dün Sivasspor’a 4-0 kaybeden Yeni Malatyaspor’da teknik direktör Sergen Yalçın’ın görevine son verildi. Sergen Yalçın ayrılığın ardından yaptığı açıklamada, “Başkan, takımın gidişatından memnun olmadığını söyledi. Benim ve ekibimin görevine son verildi. Karara şaşırdık ama saygı duyuyoruz. Bundan sonra herkes için hayırlısı olsun” ifadelerini kullandı.

YENİ MALATYASPOR SERGEN YALÇIN İLE YOLLARIN AYRILDIĞINI RESMEN AÇIKLADI:

BtcTurk Yeni Malatyaspor’un yaptığı açıklama şu şekilde:

”Yönetim Kurulumuzca yapmış olduğumuz toplantı sonucunda almış olduğumuz karar gereği Teknik Sorumlumuz Sergen Yalçın ve ekibiyle yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Kendisi ve ekibine teşekkür ediyor bundan sonraki kariyerinde başarılar diyoruz.”

Sergen Yalçın Yeni Malatyaspor’un başında 21 maç, 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. 38 gol attı, 30 gol yedi. Yalçın, Süper Lig’de ise 14 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Yeni Malatyaspor ligde 28 gol atıp, 18 gol yerken 21 puan topladı ve maç başına 1.5 puan ortalaması yakaladı. BtcTurk Yeni Malatyaspor’da Ali Ravcı, Medipol Başakşehir maçında takımın başında olacak.

28 Haziran 2019’da Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzalayan Sergen Yalçın’ın görev süresi 7 ay sürdü.

47 yaşındaki teknik adam daha önce Alanyaspor, Konyaspor, Eskişehirspor, Kayserispor, Gaziantepspor ve Sivasspor’u çalıştırmıştı.

Yönetim Kurulumuzca yapmış olduğumuz toplantı sonucunda almış olduğumuz karar gereği Teknik Sorumlumuz Sergen Yalçın ve ekibiyle yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Kendisi ve ekibine teşekkür ediyor bundan sonraki kariyerinde başarılar diyoruz. https://t.co/AnWy2w6PNb pic.twitter.com/g64igOEBMJ — BtcTurk Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) January 15, 2020