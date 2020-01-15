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SON DAKİKA Beşiktaş ile Guilherme anlaşamadı
Yeni Malatyaspor

SON DAKİKA Beşiktaş ile Guilherme anlaşamadı

Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor'dan transfer etmek istediği Guilherme ile siyah-beyazlı ekip anlaşamadı. Guilherme'nin menajeri, anlaşmanın neden olmadığını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla açıkladı.

15 Ocak 2020 11:43

Devre arasında takıma takviye arayışındaki Beşiktaş, Yeni Malatyaspor’un Brezilyalı futbolcusu Guilherme’yi transfer etmek için girişimlere başlamıştı. Yeni Malatyaspor ile anlaşan Beşiktaş yönetiminin, Guilherme’nin menajeri ile yaptığı görüşmeden olumsuz yanıt çıktı.

Guilherme’nin menajeri, yaptığı açıklamada “Transfer konusunda Beşiktaş ile yaptığımız görüşmelerde anlaşma sağlayamadık. Beşiktaş ile Türkiye Futbol Federasyonu limitleri sebebiyle anlaşamadık. Ama Guilherme, Süper Lig’in en değerli oyuncularından biri olmaya Malatyaspor formasıyla devam edecek” dedi.

İtalyan ekibi Benevento’dan 2018 yılında Malatya’ya gelen Guilherme, Yeni Malatyaspor forması ile bu sezon çıktığı 24 resmi maçta 7 gol atarken 4 de asist yaptı. (SKOR)

Son güncelleme 12:10 | 15 Ocak 2020
beşiktaş Guilherme
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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