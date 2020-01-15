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Rizespor Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? GS deplasmanda avantaj arıyor
Ziraat Türkiye Kupası

Rizespor Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? GS deplasmanda avantaj arıyor

Türkiye Kupası son 16 turundaki ilk maçta Çaykur Rizespor Galatasaray karşı karşıya geliyor. Rövanş maçı öncesinde avantajlı bir skor elde etmek isteyen iki ekip de Rize'de oynanacak maçta sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki Çaykur Rizespor Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?

15 Ocak 2020 09:12

Süper Lig’in iki ekibi, Çaykur Rizespor Galatasaray Türkiye Kupası’nda karşı karşıya geliyor.

2019-2020 sezonunda kupanın sahibi olmak isteyen takımlar rövanş mücadelesi öncesi avantajlı skoru elde etmek için sahada olacaklar.

RİZESPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

15 Ocak 2020 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek olan Rizespor Galatsaray maçı saat 20:30’da başlayacak ve ATV ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

RİZESPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor: Gökhan, Aberhoun, Talbi, Melnjak, Orhan, Abdullah, Boldrin, Umar, Diomande, Vetrih, Oğulcan

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Nagatomo, Lemina, Seri, Feghouli, Belhanda, Ömer, Falcao

Son güncelleme 09:12 | 15 Ocak 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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