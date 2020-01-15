Rizespor Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? GS deplasmanda avantaj arıyor

Süper Lig’in iki ekibi, Çaykur Rizespor Galatasaray Türkiye Kupası’nda karşı karşıya geliyor.

2019-2020 sezonunda kupanın sahibi olmak isteyen takımlar rövanş mücadelesi öncesi avantajlı skoru elde etmek için sahada olacaklar.

RİZESPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

15 Ocak 2020 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek olan Rizespor Galatsaray maçı saat 20:30’da başlayacak ve ATV ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

RİZESPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor: Gökhan, Aberhoun, Talbi, Melnjak, Orhan, Abdullah, Boldrin, Umar, Diomande, Vetrih, Oğulcan

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Nagatomo, Lemina, Seri, Feghouli, Belhanda, Ömer, Falcao