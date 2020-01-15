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Onazi, Denizlispor’a imza attı
Trabzonspor

Onazi, Denizlispor’a imza attı

Denizlispor, Onazi'ye Trabzonspor'dan ayrıldığı gün 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzalattı.

15 Ocak 2020 15:24

Süper Lig’de Yukatel Denizlispor, Trabzonspor’dan renklerine bağladığı Ogenyi Onazi ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Son 3.5 sezondur kadrosunda yer aldığı bordo-mavili ekipten ayrılan 27 yaşındaki Nijeryalı ön libero, Haluk Ulusoy Tesisleri’nde Başkan Ali Çetin, Başkan Yardımcısı Kaan Şanlıkan, Asbaşkan Ali Fırat ve Sportif Direktör Burak Özsaraç’ın katıldığı törenle sözleşme imzaladı.

Belirledikleri hedefe ulaşmak için çalışmalara devam ettiklerini belirten Ali Çetin, “Tecrübeli futbolcu ile 1 yıllık opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya vardık. İki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

TRABZONSPOR MAÇININ KAFİLESİNE DAHİL EDİLDİ

Yeşil-siyahlı formayı giyerek resmi sözleşmeye imza atan Onazi, yeni takımının yarın eski kulübü Trabzonspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçının kafilesine de dahil edildi. Geçen sezon ağır bir sakatlık geçirdikten sonra bu yıl ilk yarıda şans bulamayan Onazi, daha önce İtalya Serie A’da Lazio forması da giydi. Onazi, Türkiye’deki kariyerinde 69 Süper Lig maçında 6 gol attı.

Son güncelleme 15:24 | 15 Ocak 2020
denizlispor Ogenyi Onazi süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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