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Murillo’yu kaptıran Galatasaray’da rota Mert Çetin’e yöneldi!
Süper Lig

Murillo’yu kaptıran Galatasaray’da rota Mert Çetin’e yöneldi!

Galatasaray'ın prensipte anlaştığı Kolombiyalı stoper, La Liga’nın yolunu tuttu. Aslan, Roma’daki Türk stoper Mert Çetin’e yöneldi

SKOR ÖZEL | Mesut Yıldırım 15 Ocak 2020 07:37

Luyindama’nın  sezonu kapatmasının ardından devre arasında stopere takviye yapmak isteyen Galatasaray'da rota değişti. Sarı-kırmızılıların daha önce prensipte el sıkıştığı Murillo, Celta Vigo'yla anlaştı.

Sözcü Gazetesi muhabiri Mesut Yıldırım’ın haberine göre; İspanyol kulüp, Murillo'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Mariano ve Nagatomo'yu elden çıkartıp yabancı kontenjanında yer açamayan Cimbom, Roma'dan Mert Çetin'e yönelmek zorunda kaldı.

Aslan, 23 yaşındaki stoper için İtalyan ekibine 850 bin Euro kiralama bedeli önerdi. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, geçen hafta sonu İtalya'ya gitmiş ve Roma ile görüşmelerde bulunmuştu. Teknik Direktör Fatih Terim, Gençlerbirliği'nden tanıdığı genç savunmacının kiralanmasına sıcak bakıyor.

İtalyan basınında Hellas Verona ve Sampdoria'nın da Mert Çetin'i istediğine değinildi.

Son güncelleme 07:37 | 15 Ocak 2020
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