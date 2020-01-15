Murillo’yu kaptıran Galatasaray’da rota Mert Çetin’e yöneldi!

Luyindama’nın sezonu kapatmasının ardından devre arasında stopere takviye yapmak isteyen Galatasaray'da rota değişti. Sarı-kırmızılıların daha önce prensipte el sıkıştığı Murillo, Celta Vigo'yla anlaştı.

Sözcü Gazetesi muhabiri Mesut Yıldırım’ın haberine göre; İspanyol kulüp, Murillo'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Mariano ve Nagatomo'yu elden çıkartıp yabancı kontenjanında yer açamayan Cimbom, Roma'dan Mert Çetin'e yönelmek zorunda kaldı.

Aslan, 23 yaşındaki stoper için İtalyan ekibine 850 bin Euro kiralama bedeli önerdi. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, geçen hafta sonu İtalya'ya gitmiş ve Roma ile görüşmelerde bulunmuştu. Teknik Direktör Fatih Terim, Gençlerbirliği'nden tanıdığı genç savunmacının kiralanmasına sıcak bakıyor.

İtalyan basınında Hellas Verona ve Sampdoria'nın da Mert Çetin'i istediğine değinildi.