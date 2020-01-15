SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Milyonluk servis ihalesi yine damada gitti
Mesut Özil eski hocasını gömdü!
İngiltere Premier Lig

Mesut Özil eski hocasını gömdü!

Arsenal forması giyen Mesut Özil, takımın başına getirilen Mikel Arteta'yı överken, Unai Emery'nin oyun sistemini yerdi.

15 Ocak 2020 14:14

İngiltere Premier Lig’de Unai Emery’nin görevine son vererek yerine eski futbolcularından Mikel Arteta’yı getiren Arsenal’de Mesut Özil, iki teknik adamı değerlendirdi. Mike Arteta ile yeniden Arsenal gibi oynadıklarını söyleyen Mesut Özil, “Herkes mutlu ve sahadaki futboldan zevk alıyor” dedi. Mesut Özil, bunları söyleyerek eski hocasını da üstü kapalı eleştirmiş oldu.

Mikel Arteta takımın başına geçtikten sonra Arsenal kimliğini yeniden kazandıklarını belirten Mesut Özil, futbollarının gözle görülür şekilde geliştiğini açıkladı. The Sun’a konuşan Mesut Özil “Savaşan ve topa sahip olan bir takıma dönüştük. Oyunu kontrol etmeye başladık. Sürekli topun bizde kalmasını sağlıyoruz. Eminim sizin de dikkatinizi çekiyordur. Artık takımdaki herkesin yüzü gülüyor. Oynadığımız futboldan zevk alıyoruz. Bu da bizi başarıya taşıyor” ifadelerini kullandı.

Mesut Özil, Unai Emery döneminde fazla forma şansı bulamamış, Mikel Arteta’nın gelişi ile birlikte ilk 11’deki yerine geri dönmüştü. Mesut Özil, bu sezon çıktığı 16 resmi maçta sadece 2 asist yapabildi.

Son güncelleme 14:14 | 15 Ocak 2020
arsenal Mesut Özil
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Ankaragücü
17/01/2020 - 20:00
-
Konyaspor
Alanyaspor
18/01/2020 - 14:00
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR