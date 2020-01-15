Mesut Özil eski hocasını gömdü!

İngiltere Premier Lig’de Unai Emery’nin görevine son vererek yerine eski futbolcularından Mikel Arteta’yı getiren Arsenal’de Mesut Özil, iki teknik adamı değerlendirdi. Mike Arteta ile yeniden Arsenal gibi oynadıklarını söyleyen Mesut Özil, “Herkes mutlu ve sahadaki futboldan zevk alıyor” dedi. Mesut Özil, bunları söyleyerek eski hocasını da üstü kapalı eleştirmiş oldu.

Mikel Arteta takımın başına geçtikten sonra Arsenal kimliğini yeniden kazandıklarını belirten Mesut Özil, futbollarının gözle görülür şekilde geliştiğini açıkladı. The Sun’a konuşan Mesut Özil “Savaşan ve topa sahip olan bir takıma dönüştük. Oyunu kontrol etmeye başladık. Sürekli topun bizde kalmasını sağlıyoruz. Eminim sizin de dikkatinizi çekiyordur. Artık takımdaki herkesin yüzü gülüyor. Oynadığımız futboldan zevk alıyoruz. Bu da bizi başarıya taşıyor” ifadelerini kullandı.

Mesut Özil, Unai Emery döneminde fazla forma şansı bulamamış, Mikel Arteta’nın gelişi ile birlikte ilk 11’deki yerine geri dönmüştü. Mesut Özil, bu sezon çıktığı 16 resmi maçta sadece 2 asist yapabildi.