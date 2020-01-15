MAÇ SONUCU | Alanyaspor 3-1 Kasımpaşa

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Alanyaspor ile Kasımpaşa ilk maçta karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazanarak rövanş için avantajlı skor elde etti.

Maça çok baskın başlayan Alanyaspor 13. dakikada Welinton ile 1-0 geçti. Bu golden iki dakika sonra Fernandes, Kaan Kanak’ın ortasına iyi yükselerek kafa vuruşuyla skoru 2-0’a getirdi.

Kasımpaşa yediği iki gol ve baskılardan sonra oyuna ortak oldu. Girdiği pozisyonları değerlendiremeyen İstanbul temsilcisi, aradığı golü 42. dakikada Thiam ile farkı bire indirdi: 2-1.

İlk yarının son dakikasında Akdeniz ekibi bir kez daha farkı arttırdı. Cisse, Musa Çağıran’ın pasında kale çizgisi üzerinde topu filelere gönderdi. VAR’da kontrol edilen pozisyon sonrasında gol geçerli sayıldı ve Alanyaspor soyunma odasına 3-1 öne gitti.

Akdeniz temsilcisinde ilk golün sahibi stoper Welinton 49 ve 62. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla takımını 10 kişi bıraktı. Brezilyalı oyuncu, Süper Lig’in 18. haftasında oynanacak Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

İki takım rövanş maçında 22 Ocak Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.