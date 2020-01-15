SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Burak Akbay hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: O haini herkes bilecek
Süper Lig

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: O haini herkes bilecek

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sarı kırmızılı kulübün transfer yasağını kaldırttığını söyleyerek, ''Kayserispor kimsenin şahsi kaprislerini yaşayacağı, hesaplaşmalarını göreceği bir kurum değildir. Muhakkak o haini herkes bilecek'' açıklamasını yaptı.

15 Ocak 2020 19:55

Fenerbahçe ile Kayseri’de oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrasında yaptığı açıklamalar ile gündeme gelen Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sarı-kırmızılı camiaya müjdeli haberi verdi. İHA muhabirine açıklamalar yapan Başkan Berna Gözbaşı, “Douglao’dan ötürü yaşanan transfer sıkıntısını bugün itibariyle aştık. 1 milyon 310 bin Avro yani 8,5 milyon TL ödeme yaparak Kayserispor’un transfer tahtasını açtırdım. Yeni transfer ettiğimiz oyuncuların lisansları çıkacak” dedi.

‘ŞİMDİ AÇIKLAMAYACAĞIM AMA…’

Maç sonrası stat önünde yaptığı “Hain Kayserili” cümlesi ile ilgili olarak da, “Kesinlikle eski başkan veya eski yöneticileri ima etmedim. Birileri kendi hesaplaşmalarına bizleri alet etmek istiyor. Kayserispor kimsenin şahsi kaprislerini yaşayacağı, hesaplaşmalarını göreceği bir kurum değildir. Kayserispor’un zarar görmemesi adına o hainin adını şimdi açıklamayacağım. Ama şu işler bir bitsin. Muhakkak o haini herkes bilecek” yorumu yaptı.

Son güncelleme 19:55 | 15 Ocak 2020
Berna Gözbaşı kayserili hain kayserispor süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Ankaragücü
17/01/2020 - 20:00
-
Konyaspor
Alanyaspor
18/01/2020 - 14:00
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR