Kanarya deplasmanda çok rahat! Potada 7 temsilcimiz Avrupa sahnesinde! İşte toplu sonuçlar

Basketbolda kadınlarda ve erkeklerde toplam 7 temsilcimiz parkeye çıktı. Kadınlar Euroleague’de mücadele eden temsilcilerimizden Fenerbahçe Öznur Kablo deplasmanda Arka Gdynia’yı farklı bir skorla 80-52 mağlup etti. Fenerbahçe bu sonuçla kendi grubu olan B Grubu’ndaki 10. maçında 8. galibiyetini elde ederek zirvedeki yerini korudu.

Alina Iagupova, 17 sayı, 5 ribaund ve 9 asistle maçın en skorer oyuncusu olarak müsabakaya damga vurdu. Temsilcimizde aynı zamanda Kiah Stokes ise 11 sayı ve 10 ribaund ile ‘double-double’ yaptı. Maç boyunca varlık gösteremeyen ev sahibinde ise çift haneli sayı kaydeden oyuncu olmadı.

EuroCup Top 16 E Grubu: Virtus Bologna – Darüşşafaka Tekfen

EuroCup Top 16 G Grubu: Galatasaray Doğa Sigorta 73-89 Rytas Vilnius

EuroCup Top 16 H Grubu: BC Andorra – TOFAŞ

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu: Türk Telekom 78-72 Basquet Manresa

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu: Gaziantep Basketbol 86-79 VEF Riga

Kadınlar Euroleague A Grubu: Çukurova Basketbol 50-109 ZVVZ USK Praha

Kadınlar Euroleague B Grubu: Arka Gdynia 52-80 Fenerbahçe Öznur Kablo

(İtalik ile yazılan maçlar devam etmektedir…)