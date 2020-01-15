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Kanarya deplasmanda çok rahat! Potada 7 temsilcimiz Avrupa sahnesinde! İşte toplu sonuçlar
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Kanarya deplasmanda çok rahat! Potada 7 temsilcimiz Avrupa sahnesinde! İşte toplu sonuçlar

Avrupa sahnesinde ülkemizi temsil eden ekiplerimizden 7'si sahaya çıktı. Kadınlar Euroleague'de turnuvanın iddialı ekiplerinden Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda Arka Gdynia'yı 80-52 yenerek grubunda zirvedeki yerini korudu.

15 Ocak 2020 23:17

Basketbolda kadınlarda ve erkeklerde toplam 7 temsilcimiz parkeye çıktı. Kadınlar Euroleague’de mücadele eden temsilcilerimizden Fenerbahçe Öznur Kablo deplasmanda Arka Gdynia’yı farklı bir skorla 80-52 mağlup etti. Fenerbahçe bu sonuçla kendi grubu olan B Grubu’ndaki 10. maçında 8. galibiyetini elde ederek zirvedeki yerini korudu.

Alina Iagupova, 17 sayı, 5 ribaund ve 9 asistle maçın en skorer oyuncusu olarak müsabakaya damga vurdu. Temsilcimizde aynı zamanda Kiah Stokes ise 11 sayı ve 10 ribaund ile ‘double-double’ yaptı. Maç boyunca varlık gösteremeyen ev sahibinde ise çift haneli sayı kaydeden oyuncu olmadı.

EuroCup Top 16 E Grubu: Virtus Bologna – Darüşşafaka Tekfen

EuroCup Top 16 G Grubu: Galatasaray Doğa Sigorta 73-89 Rytas Vilnius

EuroCup Top 16 H Grubu: BC Andorra – TOFAŞ

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu: Türk Telekom 78-72 Basquet Manresa

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu: Gaziantep Basketbol 86-79 VEF Riga

Kadınlar Euroleague A Grubu: Çukurova Basketbol 50-109 ZVVZ USK Praha

Kadınlar Euroleague B Grubu: Arka Gdynia 52-80 Fenerbahçe Öznur Kablo

(İtalik ile yazılan maçlar devam etmektedir…)

Son güncelleme 23:17 | 15 Ocak 2020
basketbol EuroCup Fenerbahçe Öznur Kablo FIBA Şampiyonlar Ligi Kadınlar Euroleague
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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